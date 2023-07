Biden la lía en público y llama «Vladimir» a Volodimir Zelenski: «No debería ser tan familiar»

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la ha vuelto a liar en público al confundir el nombre de Zelenski con el de Putin y después justificarse diciendo que «no deberían ser tan familiares». Así lo ha manifestado el dirigente norteamericano durante su intervención oficial en la cumbre de la OTAN celebrada este miércoles en Vilna, Lituania. «Vladimir y yo… No debería ser tan familiar. El Sr. Zelensky y yo hablamos sobre el tipo de garantías que podríamos ofrecer mientras tanto…»

No es la primera vez que el presidente de la nación más poderosa del mundo se muestra confundido o desorientado en público. Durante su visita a Londres este lunes el mismísimo rey de Inglaterra Carlos III tuvo que ejercer de lazarillo para guiar a un Joe Biden perdido. El mandatario americano acudió al castillo de Windsor para mantener una reunión con el monarca, allí recibió un saludo real protocolario por parte de la guardia británica. Sin embargo, cuando el acto terminó, Biden siguió mirando al militar mientras que el monarca inglés le hacía indicaciones para que se moviera.

Asimismo, el pasado mes de junio durante unas declaraciones a la prensa el presidente de los Estados Unidos afirmó que «Putin está perdiendo claramente la guerra en Irak». También agregó de forma confusa que el dirigente ruso no sólo es despreciado en la OTAN o en la Unión Europea sino también en Japón. Además dijo que estaba absolutamente convencido de que Vladimir Putin estaba más debilitado como consecuencia de la rebelión del grupo Wagner. «Es difícil saberlo, pero está claro que está perdiendo la guerra en Irak. Está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en una especie de paria alrededor del mundo. No es sólo la OTAN. No es sólo la Unión Europea. Es Japón», dijo el líder demócrata durante una entrevista en la CNN.

Otro lapsus importante que sufrió Biden y que sorprendió a todo el mundo fue durante un mitin en Connecticut donde para concluir su discurso dijo «Dios salve a la reina». Biden estaba participando en un acto a favor de las restricciones en la tenencia y uso de armas cuando pronunció estas palabras que provocaron nuevos cuestionamientos sobre su salud mental. La frase llama aún más la atención porque desde la muerte en septiembre de Isabel II es su hijo, Carlos, quien ejerce como rey de Inglaterra. Inmediatamente después de soltar esa frase preguntó en qué dirección debía abandonar el escenario.

En mayo de 2022 un total de 61 congresistas republicanos instaron a Biden a someterse a una prueba cognitiva para comprobar su «estado cognitivo y capacidad actuales» tras varios deslices públicos similares. «Creemos que sin tener en cuenta su género, edad o partido político, todos los presidentes deberían documentar y demostrar unas buenas capacidades mentales», argumentaba la petición, liderada por el congresista republicano Ronny Jackson, quien fue médico en la Casa Blanca durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump.