El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la ha vuelto a liar en unas declaraciones públicas al afirmar que Estados Unidos construirá un ferrocarril desde el Océano Pacífico hasta el Océano Índico. Además el mandatario ha dicho que tienen planes para construir en Angola, «una de las plantas solares más grandes del mundo». Ahora bien, Biden ha preferido no continuar contando proyectos porque se estaba «saliendo del guión» y se iba «a meter en problemas».

Pero ¿Por qué no se podría construir una línea ferroviaria desde Estados Unidos a la India? La imposibilidad la ha marcado la misma naturaleza. Este proyecto nunca podría prosperar debido a que el continente americano se encuentra aislado por tierra del resto del planeta. Tanto norteamérica como América del Sur están rodeados por los océanos Pacífico y Atlántico. El único tramo que hipotéticamente podría unir este continente con otro sería el estrecho de Bering en la parte norte del océano pacífico donde casi se une Alaska con la provincia rusa de Chukotka. Allí el agua se congela en invierno hasta tal punto que permite cruzar el estrecho a pie. Sin embargo esta posibilidad es poco realista porque al llegar el verano el agua vuelve a su estado líquido.

Sin embargo esto no ha sido impedimento para que Biden afirme categóricamente que van a construir una línea ferroviaria hasta el sudeste asiático. «Bueno, vamos a ganar y vamos a ayudar. Tenemos planes para construir un ferrocarril desde el Pacífico hasta el Océano Índico. Tenemos planes para construir en Angola, una de las plantas solares más grandes del mundo. Podría seguir, pero no. Me estoy saliendo del guión. Me voy a meter en problemas».

No es la primera vez que el líder del partido demócrata aparece desorientado o comete algún error en público. El pasado 28 de marzo este medio publicaba que tras la masacre de la escuela cristiana de Nashville Biden compareció hablando de helados. En aquel momento Biden arrancó su intervención haciendo bromas y afirmando que estaba ahí «porque alguien le había dicho que habría helados», sin mostrar ni un ápice de humanidad ante la masacre. «Mi nombre es Joe Biden. Soy el marido de la doctora Jill Biden», dijo al comenzar su intervención. Sorprendentemente, el jefe de la Casa Blanca volvió al tema de los helados, con un saludo a un representante de Jeni, una cadena de establecimientos por todo el país con sede en Ohio, y que también posee un local cerca de la Casa Blanca: «Me he comido el helado de Jeni, con perlas de chocolate».