La Administración Biden invita activistas para posar sin ropa en un aquelarre LGTBI en la Casa Blanca

Una nueva polémica ha saltado a las redes sociales a cuenta del orgullo gay. La administración de Joe Biden decidió el pasado domingo vestir a La Casa Blanca con la bandera LGTBIQA+ para celebrar la festividad, la cual colocó entre dos banderas americanas en una posición preeminente. Asimismo, la administración demócrata invitó a una multitud de personas de este colectivo a celebrar la fiesta en explanada sur de la casa presidencial. Entre ellas destacaron dos activistas trans que posaron desnudos para enseñar sus pechos operados. Biden también pronunció un discurso acompañado de los colores del arcoíris.

«Hoy, la Casa del Pueblo -tu casa- envía un mensaje claro al país y al mundo. América es una nación de orgullo», escribió Biden a través de sus redes sociales adjuntando una imagen de la bandera LGTBIQA+.

Today, the People’s House – your house – sends a clear message to the country and to the world.

Este hecho no ha estado exento de críticas por el comportamiento de algunos de los invitados que posaron para unas fotos sin ropa en la Casa Blanca. Concretamente han sido dos personas trans que enseñaron sus pechos operados. Estas mismas personas también hablaron y se grabaron videos con el Presidente de los Estados Unidos el cual les saludó amablemente. Algo que ha resultado insultante para muchos ciudadanos norteamericanos que se han quejado de esto a través de sus redes sociales. «Joe Biden está convirtiendo a Estados Unidos en una broma», ha dicho un usuario. ¿Cómo puede estar esto bien? esto no es respetuoso», ha denunciado otra persona.

How is this okay ? This is not respectful

Asimismo, el presidente Joe Biden ha escrito otro mensaje honrando a la comunidad LGTBQI+. «Hoy nos reunimos en la Casa Blanca para honrar el extraordinario coraje y las contribuciones de los estadounidenses LGBTQI+ y celebrar su legado y progreso.», escribió el presidente estadounidense en sus redes sociales.

Today, we gathered at the White House to honor the extraordinary courage and contributions of LGBTQI+ Americans, and celebrate their legacy and progress. pic.twitter.com/WkaaxQ2enN

Joe Biden, también quiso enviar un mensaje de seguridad y apoyo a «los niños transgénero». «Sé que demasiadas personas en la comunidad LGBTQI+ están preocupadas y temerosas por su futuro y su seguridad. Quiero enviar un mensaje a toda la comunidad, especialmente a los niños transgénero. Eres amado. eres escuchado Estás entendido. Tu perteneces».

I know that too many people in the LGBTQI+ community are worried and afraid about their future and their safety.

I want to send a message to the entire community – especially to transgender children.

You are loved.

You are heard.

You are understood.

You belong. pic.twitter.com/gFo0vKViT9

— President Biden (@POTUS) June 11, 2023