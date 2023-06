Nueva York sustituye las 193 banderas de las Naciones Unidas por la arcoíris del colectivo LGTBI

La famosa plaza Rockefeller Center, situada en la isla de Manhattan, se vistió este martes con la bandera arcoiris del colectivo LGTBI. Las autoridades de la ciudad de Nueva York sustituyeron las 193 banderas de las Naciones Unidas que rodeaban la plaza para colocar sendas enseñas en honor a la fiesta del orgullo gay.

La visión que se han encontrado este martes los neoyorquinos ha levantado todo tipo de críticas a través de las redes sociales criticando que no se vea por ningún lado la bandera americana o que la fiesta del orgullo sea más grande que la Navidad. Una gran cantidad de ciudadanos han protestado por esta iniciativa al considerar que la plaza es un lugar histórico en la ciudad estadounidense.

No American flag in sight 😢

Seems to be a bigger event than Christmas 🎄 these days. 😳

— Joel .. (@jojoflapjack79) June 7, 2023