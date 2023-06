Un rapero LGTBI la lía delante de menores en una fiesta del orgullo en Arizona

Un sórdido espectáculo ha tenido lugar en Estados Unidos durante una fiesta del orgullo gay donde un rapero Drag Queen llamado Realxman cantó este domingo una canción sobre la conversión de heterosexuales a la homosexualidad y sobre el sexo anal delante de menores. Ocurrió en Tempe, Arizona, donde este artista LGTBI, vestido con ropas de cuero y prendas rosas, paseaba entre el público cantando letras sobre sexo entre menores de edad.

En este sentido, la ciudad arizoniana, celebró su primera fiesta del orgullo anual para todas las edades. Entre el público se podían ver a padres bailando con sus hijos al son de las letras del rapero LGTBI.

INSANE: Tempe AZ’s first annual ALL AGES “Pride Party” featured a LGBTQ rapper performing songs about GAY/ANAL SEX and converting straight men GAY through sex acts to a crowd that included INFANTS & CHILDREN

LGBTQ ADULTS can be seen dancing along with kids, alcohol was sold pic.twitter.com/KlcaISFUmz

— Drew Hernandez (@DrewHLive) June 5, 2023