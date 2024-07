Demócratas hartos de Biden lanzan anuncios en televisiones de Washington exigiéndole que renuncie

Los congresistas demócratas hartos del presidente de Estados Unidos Joe Biden han lanzado anuncios en televisiones de Washington y Delaware, donde tiene su mansión residencial fija y otra en la playa, exigiéndole que renuncie. Este sábado, el PAC (siglas en inglés del comité de acción política) Pasar la Antorcha, que ha emitido estos anuncios, como se puede ver en este vídeo, también ha programado una manifestación frente a la Casa Blanca para forzar la salida de Biden de la carrera presidencial.

«El presidente Joe Biden ha logrado grandes iniciativas. Su administración nos sacó de la pandemia y ha estado reconstruyendo nuestra economía, enfrentándose a la avaricia corporativa, tomando medidas climáticas urgentes y mucho más. A nivel nacional, podría decirse que es el demócrata presidente progresista con más éxito en generaciones», se ha justificado desde este movimiento de los congresistas, que insisten en que Biden debe abandonar.

Entre los congresistas demócratas más activos para que Joe Biden se marche, han destacado cinco legisladores: Lloyd Doggett (Texas), Raúl Grijalva (Arizona.), Seth Moulton (Massachussetts), Mike Quigley (Illinois) y Angie Craig (Minnesota). Estos congresistas temen que si Biden sigue en la carrera puedan perder 20 asientos en la Cámara Baja, los cuales temen que se desvanezcan sus expectativas de recuperar esta cámara, fundamental para aprobar la agenda legislativa. En un principio, tradicionalmente, el partido de los congresistas con un presidente en la Casa Blanca se ve beneficiado en las elecciones, donde no sólo se elige presidente, sino también se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes al completo. Sin embargo, en estas circunstancias saben que Biden sólo les perjudicará.

No hay dinero

En las últimas horas, Biden ha pedido dinero a los votantes con pequeñas donaciones, después de que los grandes donantes hayan amenazado con congelar los fondos o incluso moverlos a otros candidatos si Biden no se marcha.

Por ello, Biden ha recibido presiones estos días desde diferentes flancos: el ex presidente Barack Obama, la ex representante de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, los artistas de Hollywood, que tradicionalmente han preparado grandes fiestas de recaudación de fondos en California para el Partido Demócrata, y la prensa, como The New York Times, que ha escrito un artículo demoledor desde el consejo editorial, además de otros firmados por articulistas, solicitando a Joe Biden que abandonase la campaña.

Como se puede ver en el vídeo, este viernes el PAC ha seguido con la presión contra Biden de los demócratas, donde se puede ver a diferentes votantes pedirle que se marche: «Presidente Biden, salvaste la democracia en 2020, ahora tienes la oportunidad de hacerlo otra vez. Es la hora de que pases la antorcha y que nos dejes elegir un candidato nuevo».

En este sentido, en el vídeo, se ha destacado que «uno que pueda traer nueva energía, nueva esperanza y asegurar que Donald Trump jamás se acerque a la casa blanca otra vez. El futuro de nuestro país está en tus manos, así que, por favor, sé el líder que sabemos que eres. Pasa la antorcha Joe, pasa la antorcha, pasa la antorcha, pasa la antorcha», se ha emitido en Washington y Delaware, donde el presidente tiene su mansión residencial oficial y su mansión en la playa.

«Todo eso, y mucho, mucho más, se perderá si Donald Trump recupera la presidencia», ha continuado. «Los demócratas necesitamos la candidatura más fuerte posible para maximizar nuestras posibilidades de ganar en noviembre. Ha quedado muy claro, basándose tanto en las encuestas a largo plazo como en el debate reciente, que la candidatura actual de los demócratas no es la más fuerte que podemos presentar», se ha destacado.

La campaña incluye una petición que insta a los miembros demócratas del Congreso y a los delegados de la Convención Nacional Demócrata (DNC) a unirse para que Biden deje paso a un candidato más joven que pueda vencer a Donald Trump en noviembre, el cual ha ganado tracción en los últimos días en estados clave para hacerse con la Casa Blanca después de la Convención Nacional Republicana, donde ha aparecido por primera vez después de sufrir el atentado del 13 de julio en el que recibió un tiro en la cabeza.

El PAC Pasar la Antorcha se ha convertido así en uno de los mayores intentos coordinados por parte de los activistas para presionar a Biden para que «cumpla» su promesa de 2020 de ser un presidente de «transición», después de que Biden haya manifestado su resistencia a abandonar la carrera.

¿Qué es un PAC?

PAC es un acrónimo con el que se designa a un comité político organizado con el propósito de recaudar y gastar dinero para elegir y derrotar candidatos. La mayoría de los PAC representan intereses empresariales, laborales o ideológicos. Suelen hacer el trabajo sucio de los partidos políticos y candidatos para desacreditar a los oponentes. En este caso, como ha ocurrido con Biden, los pueden formar integrantes del mismo partido político.

Los PAC pueden donar 5.000 dólares a un comité de candidatos por elección (primaria, general o especial). También pueden donar hasta 15.000 dólares anuales a cualquier comité nacional del partido y 5.000 dólares anuales a cualquier otro PAC.

Los PAC pueden recibir hasta 5.000 de cualquier individuo, PAC o comité del partido por año calendario. Un PAC debe registrarse ante la FEC (siglas en inglés de la Comisión Electoral Federal) dentro de los 10 días posteriores a su formación, proporcionando el nombre y la dirección del PAC, su tesorero y cualquier organización relacionada. Los PAC afiliados se consideran como un solo donante a efectos de los límites de contribución.