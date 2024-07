Biden se olvida en público del nombre de su secretario de Defensa y se refiere a él como «el negro»

El presidente Joe Biden ha vuelto a tener otro lapsus en el peor momento de su campaña, cuando los líderes del Partido Demócrata le han dado el golpe de gracia, pidiéndole que se aparte de la carrera presidencial. Esta vez, con el nombre de su secretario de Defensa, Lloyd Austin, mientras se jactaba de haber recibido críticas por haber nombrado a un «hombre negro» para ese puesto crucial. Biden se ha olvidado en público del nombre de su secretario de Defensa y se ha referido a él como «el negro» durante una entrevista el miércoles en el canal dedicado a los afroamericanos de Estados Unido, Black Entertainment Television (BET), cuya secuencia se ha hecho viral este jueves.

El presidente, de 81 años, ha realizado este comentario mientras hablaba de su historial de nombramientos de afroamericanos en su administración durante una entrevista con Black Entertainment Television (BET) el miércoles, como se ha indicado con anterioridad, dentro de los intentos de campaña por revertir el desastroso debate del pasado 27 de junio en Atlanta (Georgia).

Como se puede ver en el vídeo a continuación, Biden ha destacado que «se trata de tratar a las personas con dignidad. Por ejemplo, mire la presión que estoy recibiendo porque nombré a un, eh, secretario de Defensa, un hombre negro [ininteligible]», ha dicho Biden.

BIDEN: «Look at the heat I’m getting because I, I named a, uh, the, uh, secretary of defense — the black man» 🥴 pic.twitter.com/PJYzDznpIV

— RNC Research (@RNCResearch) July 18, 2024