Joe Biden, presidente de Estados Unidos, afirma ahora que reconsideraría retirar su candidatura a las elecciones si un médico le diagnosticara un problema médico grave, según ha contado en una entrevista para Bet News este miércoles. «Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo un problema», ha sido la respuesta de Biden. Es la primera vez que el presidente abre la puerta a la posibilidad de reconsiderar su candidatura las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Biden ha recibido numerosas presiones para abandonar la carrera electoral, especialmente tras el cara a cara contra Donald Trump del pasado 27 de junio. El presidente se mostró en aquel debate torpe y distraído. La imagen del líder estadounidense salió muy dañada del enfrentamiento con el candidato republicano y muchas voces en el partido demócrata pidieron su retirada. Biden, desafiante, se ha negado reiteradamente a no presentarse a las elecciones, a pesar de los continuos fallos que ha cometido públicamente. El último, y uno de los más sonados, cuando se refirió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como «Putin», confundiéndolo con el presidente ruso durante su presentación en la Cumbre de la OTAN, ante todos los líderes de la Alianza Atlántica la pasada semana.

Hasta 23 congresistas demócratas han pedido a Biden que renuncie a su candidatura a las elecciones. El presidente ya tiene 81 años, y su edad no hace más que aumentar las dudas sobre su capacidad para enfrentarse a Trump en una campaña. Y para dirigir el país en el caso de ganar las elecciones. Biden también admitió que en 2020 dijo que «iba a ser un candidato de transición» y que pasaría el testigo tras un mandato. «Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo», añadió el líder estadounidense.

Biden ha caído drásticamente en las encuestas tras el cara a cara con Trump. En la primera gran encuesta publicada después del debate, el 72% de los demócratas consideraban que el presidente no debía presentarse a la reelección. Además, las probabilidades de Biden de ganar las elecciones cayeron del 47% al 20% tras el debate, de acuerdo con las predicciones de Metaculus.

Otro punto de inflexión en favor del candidato republicano fue el tiroteo del pasado sábado. Trump recibió un disparo de un francotirador que le rozó la oreja y tuvo que ser evacuado por el Servicio Secreto. El ex presidente no sufrió más daño y el tirador fue abatido. Lo sucedido dejó también una imagen de Trump con el puño alzado, ensangrentado y con una ondeante bandera estadounidense a su espalda. El candidato ha vuelto a subir en las encuestas tras el tiroteo.