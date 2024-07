Fact checked

«¿Cómo diablos se atreve a plantear eso?», exclamó airado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una rueda de prensa al ser preguntado por el informe de un fiscal que cuestionaba su memoria. Y es que desde hace varios meses, parte de la opinión pública, como desde sectores importantes del país, creen que sus continuos olvidos, los desaciertos en sus discursos e, incluso, tras varias caídas, si Biden evidencia síntomas de un presidente excesivamente mayor.

El pasado mes de febrero, Joe Biden fue examinado por un neurólogo en la Casa Blanca, quien confirmó que no había encontrado ninguna alteración cerebral que pusiera en riesgo sus facultades y que por ello, podía competir por su reelección ante Donald Trump.

Biden llegó a la Casa Blanca con 78 años, siendo el presidente más longevo de la historia de su país, y ahora, a sus 81 años, su envejecimiento comienza a ser una preocupación porque como en cualquier persona de avanzada edad, el cerebro también envejece como así lo hace el cuerpo. Pero, ¿cuándo se sabe si comenzamos a tener problemas cognitivos?

Realmente no hace falta algún tipo de demencia para comprobar que efectivamente la edad, puede comenzar a pasar factura y que los olvidos recurrentes forman parte de la propia biología.

Algunos adultos mayores pueden preocuparse de su memoria y otras habilidades del razonamiento y capacidad de pensar como, por ejemplo, tardar más en aprender algo nuevo. Pero estos cambios son generalmente olvidos leves (o cambios de memoria asociados con la edad) y, a menudo, son normales a medida que envejecemos.

Pero los problemas de memoria más graves pueden deberse al trastorno cognitivo leve, demencia, como la enfermedad de Alzheimer y otros factores que no son parte normal del envejecimiento.

La memoria cambia con la edad y el envejecimiento produce cambios en todas las partes del cuerpo, incluyendo el cerebro. Es por esto, que algunas personas pueden sentir que no recuerdan las cosas tan bien como antes o que no pueden recordarlas rápidamente. Quizás, pierden objetos o se olviden de pagar alguna factura. Esto, en general, es un síntoma de un olvido leve y no un problema serio de memoria.

Es normal olvidarse algunas cosas de vez en cuando. Pero los problemas más graves de memoria sí interfieren en la vida diaria, como conducir, usar el teléfono y recordar el camino de vuelta a casa.

Los síntomas y señales que indican que habría que consultar con un médico incluyen:

Hacer las mismas preguntas una y otra vez

Perderse en lugares conocidos

No poder seguir recetas de cocina o instrucciones

Confundirse con el tiempo, las personas y los lugares

No cuidarse de sí mismo: no alimentarse bien, no bañarse o comportarse de manera insegura

Existen una variedad de técnicas que le pueden ayudar a lidiar con cambios en la memoria y las habilidades mentales. Estas son las siguientes: