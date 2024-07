Biden rechaza renunciar y a continuación llama «vicepresidente Trump» a su número 2, Kamala Harris

Joe Biden ha fracasado desde la primera pregunta en su rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Washington de este jueves, madrugada del viernes, preparada para disipar las dudas sobre sus problemas cognitivos: «No habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si no creyera que está cualificada para ser presidenta», ha dicho el presidente Joe Biden, confundiendo en esta ocasión a la vicepresidenta Kamala Harris con su oponente en la carrera presidencial, el candidato republicano Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, como se puede ver en el vídeo abajo. Biden se ha enrocado explicando que es el «mejor preparado para ser presidente de Estados Unidos» durante una rueda de prensa, en la que ha tenido problemas para leer la lista de los periodistas para darles paso para que le hicieran las preguntas, la mayoría han sido sobre su salud. Biden ha rechazado renunciar a la carrera presidencial y a continuación, como se ha indicado con anterioridad, ha llamado «vicepresidente Trump» a su número 2, Kamala Harris.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a ser incapaz de convencer de que se encuentra en plenas facultades en la rueda de prensa de la OTAN en Washington anteriormente citada. En cambio, ha ofrecido una intervención mejor que en el desastroso debate del pasado 27 de junio contra Donald Trump, el candidato republicano y ex presidente de Estadios Unidos. Pero, sí ha confundido nombres, como se ha señalado con anterioridad, y se ha mostrado a veces perdido y en otras ocasiones ha tenido problemas para pronunciar ciertas palabras.

Biden no ha podido disipar las dudas sobre su capacidad cognitiva después de que presentara antes de la rueda de prensa a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, como Vladimir Putin, presidente de Rusia, en una cumbre en la que precisamente se ha marcado en rojo cómo defender a Ucrania de la invasión de Rusia.

Después de los primeros 30 minutos, Biden ha empezado a mostrar señales de cansancio, el cual ha echado la culpa a su equipo de llenarle la agenda de actos cuando ha tenido que responder a la pregunta de si es capaz de aguantar el día a día que requiere el ser presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, Joe Biden se ha mostrado desafiante al final de la rueda de prensa cuando un periodista le ha dicho que Trump había reaccionado a su error de confundirle con Kamala Harris: «Escúchele a él», le ha respondido Biden.

🚨#BREAKING: President Joe Biden has just confused Kamala Harris with former President Trump, referring to him as the Vice President while answering a question at the press conference. pic.twitter.com/1D8sGrP5pU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 11, 2024

Los congresistas quieren que Biden se retire

Biden ha evitado abordar las preguntas sobre las peticiones de los congresistas de que se eche a un lado en la carrera y permita a otro candidato más joven enfrentarse a Trump. En cambio, Biden no ha convencido a los líderes de su partido, que mientras han visto la rueda de prensa han expresado su insatisfacción con cómo Biden ha llevado a cabo la rueda de prensa. Biden ha reconocido que «sí, cometo errores, pero sigo conociendo la política». En cambio, los demócratas y los votantes han reconocido que este argumento es difícil de defender cuando Biden se equivoca en cosas tan básicas como el nombre de su vicepresidenta y del presidente de Ucrania.

¿Examen cognitivo antes de las elecciones?

«Me he sometido a tres importantes e intensos exámenes neurológicos», ha explicado Biden, en respuesta a una pregunta sobre si se sometería a una prueba cognitiva antes de las elecciones. «Estoy rodeado de buenos médicos. Si piensan que es mejor que me someta a un examen, lo haré», ha explicado Joe Biden, que ha insistido en que es el mejor candidato para ganar a Trump.

La rueda de prensa se ha retrasado en dos ocasiones, la cual estaba prevista en un principio a las 17:30 horas (23:30 horas en España) y después a las 18:30 horas. Sin embargo, se volvió a posponer después del lapsus de Biden tras presentar a Volodomir Zelenski como Vladimir Putin delante de todos los líderes de la OTAN, en la que se ha marcado en rojo la ayuda a Ucrania, debido a la invasión de Rusia. Finalmente, Joe Biden se presentó ante los periodistas a las 19:27 horas (1:27 horas).

Biden ha tenido una mejor intervención que durante el desastroso debate. En cambio, las dudas sobre su capacidad cognitiva se mantienen, debilitando su candidatura tras esta rueda de prensa de la OTAN tras confundir a Kamala Harris con Donald Trump. Biden ha sido incapaz de evitar confundir nombres y tener problemas para articular ciertas palabras.

El propio equipo de campaña de Biden ha reconocido que «tiene que abandonar», debido a que consideran que «nunca se recuperará de esto» y han empezado a sondear a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para reemplazar a Biden en la carrera presidencial contra Donald Trump.

Biden ha fracasado en tranquilizar a los grandes donantes demócratas, los artistas de Hollywood, encargados de hacerle grandes fiestas de recaudación de fondos, los congresistas demócratas, que temen perder 20 asientos en el Congreso, y los votantes. Sus presiones han aumentado después de que se supiera que un especialista en párkinson ha visitado la Casa Blanca casi una docena de veces para ver al médico del presidente.