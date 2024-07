El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha llamado a la «unidad» en su discurso de este jueves, viernes ya en España, en el Fiserv Forum en Milkaukee (Wisconsin), donde se celebra la Convención Nacional Republicana. En su primer discurso después de sufrir el atentado en Butler (Pensilvania), Donald Trump ha pronunciado un mensaje «de confianza, fuerza y ​​esperanza», el cual ha cambiado después de recibir una bala en la cabeza el pasado sábado, 13 de abril. «Me presento para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos. No hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos. Con fe y devoción acepto con orgullo su nominación para presidente de Estados Unidos», ha destacado Trump durante un discurso que se ha prolongado durante una hora y 32 minutos sin guión, el más largo de la historia moderna de Estados Unidos.

En el palco de honor, se ha sentado su familia, sus hijos y su tercera y actual esposa, Melania Trump, la cual ha mantenido un perfil bajo durante la campaña y ha aparecido el último día de la convención, una de las más entusiastas desde la de 2008 con los entonces senador de Illinois, Barack Obama, y senador de Delaware, Joe Biden, actual presidente, en el ticket demócrata. Meses después ganaron en las elecciones presidenciales de noviembre de ese año al fallecido senador republicano de Arizona, John McCain, y la gobernadora de Alaska, Sarah Palin.

Conocido por su lenguaje cercano y retórica directa, el ex presidente ha pronunciado un discurso más personal, en el que ha relatado como hace cinco días casi se encuentra con la muerte ante una audiencia enmudecida: «Sentí que algo me golpeó muy, muy fuerte en la oreja derecha. Me dije a mí mismo: ‘Vaya, ¿qué fue eso? Sólo puede ser una bala’», ha destacado Donald Trump que pensó entonces. «Me llevé la mano a la oreja y vi que estaba cubierta de sangre. Inmediatamente, supe que era muy grave. En cierto modo me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado», ha relatado Trump, que ha destacado: «Si no hubiera movido la cabeza, no estaría aquí esta noche». Entonces, Trump ha señalado que «apreté el puño y grité: ‘¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar!», mientras durante su relato se han proyectado imágenes de Trump con el puño en el alto el día del atentado. «El resto de mi vida estaré agradecido por el amor mostrado por esa audiencia gigante de patriotas», ha destacado Trump, el cual se ha mostrado tranquilo, reservado y reflexivo: «Las balas volaban a nuestro alrededor, pero me sentía sereno».

En medio de su discurso, Trump se ha acercado hacia la chaqueta de bombero y el casco de Corey Comperatore, que estaban colgados detrás de él. Trump se ha inclinado y ha besado el casco de Comperatore, que murió en el atentado de Trump, mientras protegía a su hija de las balas del tirador, Thomas Matthew Crooks, que atentó contra Trump. Durante su intervención, Trump ha destacado que se han recaudado más de seis millones de dólares en un fondo para las familias de las víctimas.

«Es necesario curar la división en nuestra sociedad. Como estadounidenses, estamos unidos por un destino único y un destino compartido. O nos levantamos juntos o nos caemos», ha destacado Trump, que no ha mencionado de forma directa a sus rivales demócratas, ni al presidente Joe Biden, al que han presionado los demócratas para que se aparte de la carrera presidencial, ni o la vicepresidenta Kamala Harris, que se cree que pueda sustituir a Biden como candidata demócrata cuando Biden anuncie su retirada.

En un lenguaje y tono más sobrio, Trump ha reconocido que «no debemos demonizar nuestras diferencias políticas». En su intervención de aceptación de la nominación como candidato oficial republicano a las elecciones presidenciales, Trump ha aparecido con el ya simbólico vendaje blanco en su oreja derecha donde le dio la bala. Un recordatorio de lo cerca que ha estado de perder la vida, que se ha convertido en un símbolo en la convención, a la que muchos delegados han aparecido también con sus orejas vendadas en señal de respeto a Trump. En la convención, también se han visto camisetas con imágenes de su rostro ensangrentado.

Durante su discurso, Trump ha desgranado su agenda política, en la que ha destacado el endurecimiento de políticas migratorias y seguridad fronteriza, economía, impuestos y energía. En la última parte de su discurso, Trump ha vuelto a su habitual retórica, pero con un tono más sobrio, en el que ha atacado, entre otros, a países como China, Cuba o Rusia: «Estamos hablando de una nación en decadencia, una invasión masiva en nuestra frontera sur y un país al borde de la Tercera Guerra Mundial». Además, ha hecho una mención a los secuestrados por el grupo terrorista de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

«Tenemos que detener la invasión contra nuestro país, que está matando a cientos de miles de personas al año», ha afirmado. Trump ha afirmado que si hubiera sido presidente, las dos guerras que se libran actualmente en Europa y Oriente Medio «nunca habrían sucedido». Durante su discurso, ha destacado que «seremos dominantes energéticamente y proporcionaremos energía a todo el mundo».

Trump ha preparado una última noche de convención con participantes como el periodista Tucker Carlson, el ex luchador Hulk Hogan y el evangelista Franklin Graham. Trump fue presentado por Dana White, director ejecutivo de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship, justo después de que actuase Kid Rock. La velada terminó con la familia saludando a los delegados republicanos mientras se escuchaba Nessun Dorma, de la ópera Turandot de Puccini.

El candidato republicano Donald Trump tiene previsto hacer campaña con su compañero de ticket, J. D. Vance, de 39 años, candidato a vicepresidente, hacer campaña este sábado en Grand Rapids (Michigan), estado que Biden ganó en 2020 por un estrecho margen. Allí, Trump ha ganado tracción en los últimos días junto con otros estados como Pensilvania y Wisconsin, después de que hayan aumentado las presiones para que Biden abandone la carrera presidencial, el cual ha tenido que cancelar sus actos de campaña después de haber sido contagiado de Covid. El jueves Barack Obama ha expresado que debe reconsiderar su futuro después de que se haya referido al jefe del Pentágono como «ese hombre negro», mientras intentaba jactarse de las oportunidades que ha dado a la comunidad afroamericana.

Trump ha salido muy reforzado después de esta convención, en la que ha pronunciado su primer discurso, como se ha indicado con anterioridad, tras sufrir el atentado el pasado sábado. Mientras, el Partido Demócrata no ha hecho más que exhibir divisiones con los donantes, amenazando a Biden y al resto de los demócratas con retirarles el dinero de financiación para sus campañas si Biden no renuncia a la carrera presidencial.