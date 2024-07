Donald Trump ya es el candidato oficial a la Casa Blanca del Partido Republicano

Donald Trump se ha convertido en el candidato oficial del Partido Republicano este lunes después de haber arrasado al recibir el apoyo de todos los delegados que han ido a Milwaukee (Wisconsin) a la Convención Nacional Republicana, según ha anunciado su hijo Eric Trump. Trump aceptará formalmente la nominación del partido en un discurso en horario de máxima audiencia el jueves para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. Biden todavía se mantiene como candidato después de que los grandes donantes y líderes del Partido Demócrata hayan intentado apartarle tras su desastroso debate contra Trump el 27 de junio en Atlanta (Georgia).

Tras recibir los votos de todos los delegados, el ex presidente Donald Trump liderará al Partido Republicano en unas elecciones por tercera vez consecutiva después de haber conseguido hacerse con todos los votos de los delegados, haciéndose con los del resto de los candidatos de las primarias.

Ganador en 2016, perdió en 2020 frente al actual presidente Joe Biden, al que se enfrentará de nuevo el 5 noviembre si los demócratas no consiguen apartarle a pesar de sus problemas de salud mental y cognitivos. Acto seguido Trump ha anunciado su decisión de quién será su compañero de ticket en la campaña presidencial como candidato: el senador de Ohio J.D. Vance, un político que acaba de llegar a la Cámara Alta con el que Trump espera llamar la atención de los votantes del Medio Oeste.

La Convención Nacional Republicana de cuatro días se ha inaugurado este lunes en el Fiserv Forum del centro de Milwaukee dos días después de que Trump sobreviviera a un atentado en Pensilvania, cuando celebraba un mitin electoral en condado de Butler.

La nominación oficial se produce después de que Trump se asegurara una importante victoria legal después de que se haya anulado su caso en Florida por negligencia en el uso de documentos clasificados. La magistrada Aileen Cannon ha alegado en el auto que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue «inconstitucional» e «ilegal». Trump ha sido el presunto nominado durante meses. Pero fue la votación de los delegados del RNC en Milwaukee la que lo hizo oficial el lunes por la tarde.

Trump ha arrasado acaparando el favor de todos los delegados por unanimidad, flanqueados por carteles de Make America Great Again (Hagamos a América grande de nuevo). Los delegados republicanos han vitoreado el nombre de Trump mientras se llamaba a cada estado a decidir, los cuales han mostrado su apoyo incondicional a Donald Trump.

Tras el atentado del sábado contra Trump y una vez consolidado su apoyo en la convención, el candidato republicano aprovechará la oportunidad para enviar un mensaje que una al país.

