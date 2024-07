Trump relata cómo se salvó del atentado: «Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática»

Donald Trump es tan consciente como el resto del mundo de que este sábado se convirtió en el protagonista de una foto que ya es histórica, la que tomó uno de los jefes de la agencia Associated Press, Evan Vucci, en la que se puede ver al ex presidente de Estados Unidos inmediatamente después de que intentaran matarlo en el atentado que sufrió durante un mitin en Pensilvania. «Mucha gente dice que es la foto más emblemática que han visto jamás. Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una foto emblemática», ha declarado el candidato republicano en una entrevista concedida a The New York Times. En la escena se le ve con el puño en alto, un gesto que hizo mientras clamaba «¡lucha!» repetidas veces.

El magnate ha reconocido que «se supone» que debería «estar muerto» tras el suceso que ha tildado de «experiencia muy surrealista» que habría acabado con su vida, ha subrayado, si no hubiera girado la cabeza ligeramente hacia la derecha, un movimiento que hizo para leer un cartel.

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV

— Evan Vucci (@evanvucci) July 14, 2024