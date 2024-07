Donald Trump ha llegado este domingo por la tarde a Milwaukee (Wisconsin), madrugada ya en España, donde se celebra la Convención Republicana desde este lunes a este jueves, donde el ex presidente de Estados Unidos tiene que ser proclamado de forma oficial candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. En una declaración, Trump ha llamado a los estadounidenses a responder a su intento de asesinato «fuertes, unidos y decididos».

En un principio, estaba previsto que el ex presidente republicano pronunciase su discurso en Wisconsin el próximo jueves y había cierta expectación sobre qué día llegaría el ex presidente. Sin embargo, el atentado contra Trump de Butler (Pensilvania) del sábado, en el que recibió un disparo en la cabeza, que le impactó en la oreja derecha, ha cambiado la dinámica general de cómo se suelen desarrollar este tipo de convenciones.

Como se puede ver en el vídeo que aparece bajo estas líneas, Trump ha llegado a Milwaukee en una caravana con su familia y los miembros de su equipo para la convención, para la que la ciudad de Milwaukee se blindará después del atentado contra Donald Trump del pasado sábado.

