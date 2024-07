La heroica muerte de un seguidor de Trump: protegió a su hija y el tirador le reventó el cráneo

Corey Comperatore, de 50 años, fallecido que ha muerto asesinado en el atentado del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en el mitin de Butler (Pensilvania) este sábado al echarse encima de su hija para protegerla de las balas y hacer de escudo humano. Fue lo último que hizo en su vida: a su hija de los proyectiles de Thomas Matthew Crooks que quería matar al ex presidente de Estados Unidos. Un acto heroico de este seguidor de Trump, al que Thomas Matthew Crooks le reventó el cráneo, según ha confirmado su hermana en redes sociales, al estar colocado justo detrás de Donald Trump. El relato de su historia se ha hecho viral este domingo mientras Estados Unidos revisita las páginas más oscuras de su historia.

«El mitin de Trump en Pensilvania se cobró la vida de mi hermano, Corey Comperatore. El odio por un hombre se llevó la vida del hombre que más queríamos», ha explicado la hermana en redes sociales del fallecido que ha muerto asesinado.

«Era un héroe que protegió a sus hijas. Su esposa y sus hijas acaban de vivir lo impensable e inimaginable», ha resaltado su hermana

«Mi hermanito acaba de cumplir 50 años y le quedaba mucha vida por experimentar. El odio no tiene límites y el amor no tiene fronteras. Rezad por mi cuñada, mis sobrinas, mi madre, mi hermana, yo y sus sobrinas y sobrinos, ya que esto parece una terrible pesadilla, pero sabemos que es nuestra dolorosa realidad», ha subrayado la hermana de Corey Comperatore, ex jefe de bomberos del municipio de Buffalo del condado de Butler (Penvilania).

JUST IN: The man who was k*lled at Trump’s Pennsylvania rally has been identified as former fire chief for Buffalo Township, Corey Comperatore.

Rest in peace.

Comperatore’s last act on this planet was shielding his daughter from the bullets.

«The PA Trump Rally claimed the… pic.twitter.com/eYvkPiW4Oy

