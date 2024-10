Los demócratas promocionan a Kamala Harris con el vídeo de un joven masturbándose. El movimiento se produce después de que Donald Trump haya adelantado a Harris en la media general de las encuestas, perdiendo terreno en el voto de la clase media. El anuncio de 30 segundos ha costado 2,5 millones de dólares. Ha sido creado por dos PAC (Comités de Acción Política) demócratas, Progress Action Fund y Defend the Vote. Se titula «Republicans Rubbing You the Wrong Way» (Republicanos frotándote de manera equivocada) está destinado al voto masculino en los estados indecisos, clave para ganar las elecciones. En estos estados (Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin), Trump va por delante en las encuestas de Kamala Harris desde hace semanas tras arrebatarle con voto de la clase media a los demócratas, espina dorsal de su electorado durante décadas. En el anuncio, se muestra a un legislador republicano ficticio que entra en la habitación de un joven mientras mira pornografía y se masturba. Entonces, le quita su teléfono y le dice: «Soy su congresista republicano. Ahora que estamos a cargo, prohibiremos la pornografía en todo el país».

El anuncio es parte de la campaña de dos grupos demócratas que han emitido varios comerciales atacando a los republicanos por las restricciones en políticas reproductivas de los demócratas y las libertades en general. La campaña publicitaria ha retransmitido en TV y en internet.

En cambio, es cierto que varios estados han tomado medidas en los últimos años para restringir el acceso a la pornografía, incluidos al menos 19 estados que requieren verificación de edad para acceder a pornografía en línea, según la Asociación de Proveedores de Verificación de Edad.

El anuncio va dirigido a hombres jóvenes, un grupo demográfico que ambas campañas presidenciales necesitan para ganar la Casa Blanca el 5 de noviembre, día de la jornada electoral.