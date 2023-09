Cortan la transmisión de un mensaje de Biden en Vietnam por balbucear frases sin sentido

Joe Biden ha visitado este domingo la capital de Vietnam (Hanói) para asistir a una cumbre que buscar fortalecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país asiático. Durante una rueda de prensa, el presidente estadounidense comenzó a balbucear frases sin sentido como «el Hemisferio Sur ha tenido acceso al cambio, tiene acceso, nosotros no queremos confrontación en lo absoluto, gracias a todos» , lo que obligó a su equipo a cortar su discurso de manera inmediata. Este momento se ha vuelto viral en redes sociales y ha causado una gran controversia, ya que se ha vuelto a avivar la polémica de si Biden se encuentra en óptimas condiciones para presidir los Estados Unidos.

No es el primer error de Biden

Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense protagoniza momentos como estos. El pasado mes de junio durante una intervención pública, Biden leyó frases que no correspondían a su discurso sino que eran anotaciones hechas por su equipo. El momento más notorio fue cuando leyó «fin de la cita». Otro suceso en el que el líder del partido demócrata cometió un error fue cuando comenzó a anunciar medidas para el año 2020 estando en 2023. «Me he comprometido a que para el año 2020 habremos conservado el 30% de todas las tierras y aguas sobre las que EE.UU tiene jurisdicción. Simultáneamente reduciremos las emisiones para atenuar el impacto climático».

En esta misma línea, el pasado 17 de junio cuando el dirigente se encontraba en un acto en la ciudad de Connecticut a favor de las restricciones en la tenencia y uso de armas. Al acabar su discurso Biden lanzó un «Dios salve a la reina», lo que hizo que las personas que atendieron a su comparecencia comenzaran a cuestionarse si su salud mental esta en buen estado.

Los republicanos instaron a Biden a someterse a un test cognitivo

El pasado mes de mayo del año 2022 un total de 61 congresistas republicanos instaron a Biden a someterse a una prueba cognitiva para comprobar su «estado cognitivo y capacidad actuales». Ronny Jackson, congresista republicano y quien fue médico en la Casa Blanca durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump lideró esa propuesta argumentando que «todos los presidentes deberían demostrar buenas capacidades mentales».