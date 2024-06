Atacan a pedradas a Farage, líder conservador del Reino Unido: «No me dejaré intimidar por la izquierda»

El líder conservador del partido Reform UK, Nigel Farage, ha sufrido este martes un ataque a pedradas mientras se encontraba saludando a sus seguidores desde un autobús en South Yorkshire con motivo de la campaña electoral para las elecciones generales en el Reino Unido. «Mi enorme agradecimiento hoy a la policía de South Yorkshire. No me dejaré intimidar ni intimidar por una turba violenta de izquierda que odia a nuestro país», ha dicho en sus redes sociales el político británico adjuntando el video de la agresión.

Asimismo, el político que apoyó en 2019 el Brexit, proceso para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, ha asegurado que ninguna agresión va a detener su campaña electoral. «Esta gente quiere detener mi campaña electoral. Eso nunca sucederá», ha publicado.

Farage también ha instado a la dirigente laborista Stephanie Peacock a condenar estos hechos como «presidenta parlamentaria» del grupo de activistas de extrema izquierda antifascista Hope Not Hate. «Como presidente parlamentario de Hope Not Hate, ¿condenará las acciones del hombre que me atacó violentamente esta mañana?», ha escrito en sus redes sociales.

El video del ataque, que se ha hecho viral en redes sociales con más de dos millones de reproducciones, muestra como un hombre vestido con un chándal recoge piedras de una zona de obras en la calle y las lanza hacia el líder conservador que se encuentra en la planta de arriba de un autobús de campaña. Acto seguido, tras ser reprendido por tres hombres, sale corriendo pero es detenido por unos guardias de policía momentos después.

El ‘Brexit’ en 2019

Para comprender el éxito de Nigel Farage en el Reino Unido hay que remontarse hasta las elecciones europeas de 2019. Durante esos comicios el partido del Brexit, con Farage a la cabeza, fue el favorito de los británicos. Esto supuso un golpe demoledor para el partido conservador que en aquel entonces estaba liderado por Theresa May. La victoria del partido de Farage fue clara logrando más del 30% de los votos.

Cabe decir que este proceso político afectó a las relaciones comerciales entre las islas británicas y el resto de Europa. Tal fue la ruptura que afectó a sectores tan sólidos como el turismo británico en España. Concretamente se dejó notar en las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, que registraron en 2019 una caída de las ventas de paquetes turísticos y reservas de estancias individuales para el verano.

Los hoteles valencianos fueron los primeros en dar la voz de alarma. La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, Hosbec, advertía que la incertidumbre del Brexit se había «instalado en la compra de vacaciones para la temporada de verano 2019». Según sus datos, la venta de paquetes turísticos cayó un 6% con respecto a la temporada estival de 2018.

En Gran Canaria, precisamente, la caída de las ventas se elevó hasta el 7%. El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Jorge Marichal, subrayó que «ya se está notando la caída de la venta de paquetes turísticos de cara a verano, sobre todo en los operadores británicos, que son los que se ven influenciados por el tema del Brexit. No se nota tanto en los paquetes turísticos como en las experiencias turísticas, es decir, en los vuelos con estancias reservadas de forma individual por los clientes».

Marichal incidió en que muchos clientes estaban aprovechando las ofertas, sobre todo «para comprar paquetes, que es lo que les garantiza tener un precio cerrado, sobre todo en establecimientos de todo incluido. Prefieren comprar a través del touroperador para asegurarse una conectividad segura y un precio cerrado, frente a la posible pérdida de valor de la libra».