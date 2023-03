¿Quién forma el jurado de ‘Tu cara me suena 2023’?

El próximo viernes 24 de marzo a las 22:00 Antena 3 estrena una nueva edición de Tu Cara Me Suena. El formato producido por Gestmusic está a punto de arrancar con su décima temporada, una repleta de novedades y nuevos talentos para celebrar que el talent show está de aniversario.

Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo son los concursantes que se pondrán a prueba cada semana con divertidas y espectaculares actuaciones. Una vez más, será el pulsador el que decida cada semana en quién se convertirán los participantes al pasar por el clonador.

🤩 ¡El próximo viernes tienes una cita en @antena3com para ver el estreno de la nueva temporada de #TCMS! 🤗 ¡No podéis faltar! 🤭 🔗 https://t.co/FnbLc3zVPF pic.twitter.com/SjXUBJj2tJ — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) March 19, 2023

Lo que no ha cambiado es el jurado y el presentador. Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer vuelven a ser los encargados de valorar los números de los concursantes en Tu Cara Me Suena. Latre y Llàcer llevan desde la temporada 1 en sus puestos, Lolita se unió en la temporada 4 y Chenoa lo haría finalmente en la 5. Manel Fuentes seguirá también al cargo de conducir las galas del programa, trabajo que lleva haciendo brillantemente desde 2011. La química que tiene este equipo es algo evidente, por lo que no es de extrañar que Atresmedia siga contando con ellos edición tras edición.

Esta temporada repite por primera vez la fórmula que se utilizó en la primera edición del formato de grabar todas las galas. Lo que significa que las semifinales y la final este año no serán en directo. En cada gala será el jurado el encargado de dar las puntuaciones a los concursantes y el ganador de la final lo seguirá eligiendo el público. El único cambio es que esta vez lo hará el público del plató.

Sin embargo, la principal novedad de esta temporada es que el pulsador incluye una nueva casilla: el ‘Duelo’. Dos concursantes deberán imitar al mismo artista. Eso sí, lo harán con canciones distintas y de épocas diferentes. Esto quiere decir que teóricamente están imitando a la misma persona, pero puede que no tengan nada que ver sus actuaciones porque los artistas evolucionan mucho con el tiempo.