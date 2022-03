Eva Soriano se ha convertido, por méritos propios, en una de las concursantes favoritas de los espectadores de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’. La comunicadora ha demostrado su talento gala tras gala, llegando a la final y dejando grandes actuaciones a su paso.

Una final que tendrá lugar este mismo viernes, en la que Eva Soriano se batirá en duelo con Nia, Agoney, María Peláe y Rasel. Todos ellos lucharán por hacerse con la victoria en una de las ediciones con el nivel más alto de la historia del programa de Antena 3.

Por otra parte Eva Soriano, presentadora de ‘Cuerpos especiales’ en Europa FM, ha resultado ser la gran sorpresa del concurso. Por ello, esta misma semana ha pedido el voto de los oyentes desde el programa. Una petición que ha hecho de una forma muy peculiar, que no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

AY GANAR, la canción con la que queremos convencerte de que votes por @EvaSoriano90 en @TuCaraMSuena 💖 La ganadora que quieres, la ganadora que tú quieres. pic.twitter.com/U3XREpcpDy — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) March 3, 2022

Ella misma se ve con opciones de alzarse con el triunfo final, a pesar de que los mejor puntuados hasta ahora han sido Nia, Agoney y María Peláe. Por ello, ha querido pedir el apoyo de todos los oyentes de ‘Cuerpos especiales’.

La comunicadora ha comenzado en su programa de radio una campaña para conseguir votos. Soriano se ha atrevido con Rigoberta Bandini, una de las artistas del momento en nuestro país.

De esta forma, la concursante de ‘Tu cara me suena’ ha adaptado la letra de la exitosa canción ‘Ay, mamá’ para cantar: «Ganar, ganar, ganar, lo tengo que lograr, que en Tu cara me suena por fin gane alguien normal», y añade: «Vota por moi, moi, moi, moi, moi…». Un vídeo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.