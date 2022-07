‘Viernes Deluxe’: Lolita sorprende al promocionar ‘Tu cara me suena’ en el programa

El pasado 15 de julio, los espectadores fueron testigo de un nuevo programa de Viernes Deluxe. Una nueva entrega que contó entre sus invitados de la noche con Lolita, quien habló de su faceta como abuela y de sus nuevos proyectos profesionales. Una entrevista de lo más divertida y amena que dejó un divertido momento que nadie vio venir.

Como todo el mundo sabe, la regla no escrita en televisión es no promocionar proyectos o programas de cadenas rivales, especialmente, si son de dos de las más fuertes de la parrilla televisiva española, Antena 3 y Telecinco. Un pequeño detalle que Lolita pasó por alto durante un momento en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Lolita: «Me voy a hacer un tatuaje con dos «N» por mis nietos; Noah y Nala». #lolitadeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) July 15, 2022

Durante su conversación con María Patiño, la invitada le hablaba de los numerosos proyectos profesionales en los que se ha embarcado. «Igual que estoy aquí, hago cine, que hago teatro, que hago televisión, que hago lo que sea. O estoy en Tu cara me suena o Tu cara no me suena», respondió. Unas declaraciones que inevitablemente provocaron la risa en algunos colaboradores.

«En septiembre empiezo, vuelvo a ser jurado», agregó Lolita. Palabras con las que hizo referencia al programa de Manel Fuentes en Antena 3. Eso sí, para no entrar mucho en materia respecto a este tema, los presentes en el plató de Mediaset no opinaron nada al respecto.

Eso sí, donde no pasaron desapercibidas sus palabras fueron en redes sociales. Y es que, a los espectadores de Viernes Deluxe no se les escapa nada. En cuestión de minutos, las redes sociales echaban humo comentando el divertido momento que Lolita había protagonizado en pleno prime time de la cadena rival, Antena 3.