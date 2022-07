‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 8 de julio

No es ningún secreto que Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo que hay detrás siempre sabe cómo sorprendernos.

El pasado viernes 1 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera tan concreta, pudimos ver cómo Rocío Carrasco no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta del programa. La hija de “la más grande” acudía al plató horas antes de la inauguración del Museo Rocío Jurado en Chipiona.

Entre otras cuestiones, Rocío Carrasco aseguró que “la familia se elige y yo he elegido”. Por si fuera poco, no dudó en responder a las declaraciones que la exmujer de Pedro Carrasco hizo, días antes, en Viva la vida: “Raquel Mosquera no tiene escrúpulos ni sentimientos hacia el que fue su marido, Pedro Carrasco”.

Rocío Carrasco explica los motivos del retraso en la apertura del museo dedicado a su madre: «Era su sueño» #Deluxe https://t.co/TBoYwBUBYX — Deluxe (@DeluxeSabado) July 2, 2022

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Para hoy, viernes 8 de julio de 2022, el equipo del Deluxe vivirá una noche que promete ser atómica para todos los componentes. Tras su regreso a España, Kiko Matamoros todavía no ha acudido al plató de Sálvame, por lo que esta noche se reencontrará con ellos para ajustar cuentas.

Laura Fa, María Patiño y Lydia Lozano parecen ser las más señaladas por el polemista, a las que culpa de no haberle apoyado. Esta visita al plató llegará después, precisamente, de las nominaciones del reality Hondureño.

ATENCIÓN: ¡¡Este viernes Kiko Matamoros vuelve al Deluxe!! ¡Mañana se sienta en nuestro programa para ajustar cuentas con todo el mundo! ¡¡¡Os esperamos!!! — Deluxe (@DeluxeSabado) July 7, 2022

El colaborador ya ha tenido unos días desde su expulsión para repasar vídeos y lo que han dicho sus compañeros, por lo que seguro que hará un repaso uno a uno de sus impresiones. Además de la entrevista, Viernes Deluxe vivirá el regreso de Jorge Javier Vázquez tras su baja por culpa del Coronavirus.