Este viernes la nueva gala de ‘Tu cara me suena’, tendrá algo distinto y es que habrá un cambio provisional en el jurado.

Por primera vez en esta edición, la séptima gala no podrá contar con sus todos sus jueces, ya que Lolita será baja por problemas de salud. Pero como viene siendo habitual la productora ha cubierto el hueco que lo suplirá otro rostro muy conocido por los seguidores del programa, Ruth Lorenzo.

Tal y como han podido ver los seguidores del programa a través de Atresplayer Premium, al inicio de este, el presentador Manel Fuentes, le quiso dedicar unas palabras de apoyo a la artista: “Antes de nada, dejadme que le mande un beso enorme, y de parte de todo el equipo, a Lolita, que hoy es baja porque está enfermita en casa. Te mandamos un beso y te queremos ver pronto aquí”.

¡Novedades en el jurado en la próxima gala de @TuCaraMSuena! 💥 Ruth Lorenzo se incorpora 😳. ¿Qué habrá pasado? 👀 Descúbrelo antes que nadie en #ATRESplayerPREMIUM. ▶ https://t.co/MjPBigZEo1 pic.twitter.com/8D8Mlo5anc — ATRESplayer (@ATRESplayer) December 11, 2021

Aunque el programa no ha querido dar más detalles sobre la ausencia de Lolita en la gala de ‘Tu cara me suena’, hace varias semanas, la propia cantante habló a través un post en su perfil de Instagram, sobre unos problemas de salud que estaba atravesando: “Bastante mejor de la bronquitis y la espalda, gracias a los que se han interesado por mi salud y a los que no también».

La cantante también quiso aprovechar la situación y quiso reprochar a ciertas personas el no haberse molestado en interesarse sobre su estado de salud. “Y gracias también a los que no se han interesado. Gracias por demostrarme que, en realidad, no os importaba absolutamente nada. Qué alivio saber, por fin, quién me quiere y quién no. Gracias, gracias, gracias… de verdad».

Para concluir su reflexión, la hermana de Rosario quiso finalizar el post de esta manera: “Ha sido una liberación para mí y espero que para vosotros también no tener que preguntar por alguien que no os interesa lo más mínimo, jajaja. Adiós, que me enrollo y no duermo. Están lo que tienen que estar, lo que no tenían que haber estado nunca ya se fueron. Sean felices todos de todo corazón”.