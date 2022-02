‘Tu cara me suena’ lleva en pantalla diez años ya y han pisado el escenario numerosos artistas que han intentado impresionar con sus imitaciones. Sin duda, quien bien recuerda a todos ellos es Manel Fuentes, quien dirige las galas desde el primer momento y quien se acuerda de todos ellos teniendo un bonito recuerdo. Esta noche presenciará la segunda semifinal de la novena edición.

Ha habido actuaciones más fieles a las originales y otras que han sido más humorísticas, pero el catalán ha presenciado todas y ha visto en qué destacaba cada participante y por qué se merecía estar ahí, además de los invitados que han ido pasando cada gala, que muchos de ellos luego se convertían en concursantes de otras temporadas.

Como auténticos rockstars 🤘⚡ ➡ Esta noche vamos a darlo TODO en la segunda semifinal de #TCMS, ¿estáis preparadxs? 😏 A partir de las 22 horas en @antena3com o ahora mismo en #ATRESplayerPREMIUM. 😝

https://t.co/fVoihDhXoE pic.twitter.com/3LkfDK632d — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) February 25, 2022

No obstante, Manel Fuentes quiso hacer saber en la gala 13, que recogía la primera semifinal, quién era su imitador favorito de todos los que han pasado por el programa. Y el mismo se ha encargado de decírselo directamente a esa persona: “Cuando llevamos 10 años de programa, vuelve otra vez la mujer que yo he dicho públicamente que es la mejor concursante que ha pasado nunca por ‘Tu cara me suena’: ¡Roko!”. “Ay por favor, qué exagerado”, le ha contestado la también actriz sonrojada. El presentador no podía estar más encantado de que la de Jaén estuve allí: “Bienvenida a tu casa”, le decía emocionado.

Roko se subía tiempo después al escenario para imitar a Natalia Lafourcade en ‘Tú si sabes quererme’, desprendiendo una energía y pasión que tanto caracteriza a la mexicana. La gala acababa con Nia como ganadora y convirtiéndose así en la primera finalista de esta edición. Esta noche Antena 3 emite la segunda semifinal donde la última ganadora de ‘Operación Triunfo’ se meterá en la piel de King África para cantar ‘La Bomba’, Los Morancos intentarán parecerse a los Gipsy Kings, Eva Soriano aparentará ser Céline Dion, Rasel imitará a Robbie Williams, Dani Fernández será Pereza, Agoney se meterá en el cuerpo de su queridísima Mónica Naranja, Lydia Bosh intentará parecerse a Paulina Rubio, Loles León a Marifé de Triana y María Peláe será Silvia Pérez Cruz. ¡No te pierdas la segunda semifinal!