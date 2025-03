No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 24 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores conocieron a Raluca, una influencer y consultora natural de 47 años. Es de Rumanía aunque, desde hace un tiempo, vive en Valencia. Entre otras cuestiones, no dudó en definirse como una «mujer Alpha». Es más, no tardó en explicar ese concepto: «Una mujer así tiene que destacar, no le debe importar si tiene o no tiene amigos y no necesita manada para ir en la vida», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, Raluca confesó ser una apasionada de las redes sociales: «Me fascina. Lo primero que hago por la mañana es ver si el número de seguidores ha caído o no. He colgado un vídeo viniendo aquí y en una hora ya tenía 5.000 visitas, tengo muchos seguidores». Su cita para esa noche era Gabriel, un Policía Nacional retirado de 54 años que llegaba desde Castellón. Así pues, confesó al equipo que le fascinaba su trabajo, porque le brindaba la oportunidad de luchar contra el mal. Por si fuera poco, se sinceró ante las cámaras de First Dates sobre sus gustos en el amor: «Las chicas extranjeras me gustan bastante porque tienen otra cultura». Segundos después, los dos solteros tuvieron la oportunidad de conocerse, y la primera impresión fue bastante positiva. «Es alto, eso me encanta… y creo que le gusto y le impongo», comentó la comensal.

Él, por su parte, fue más allá: «Es una chica atractiva y seguro que es capaz de seducir a todos los hombres, porque tiene una cara y unos rasgos bonitos». Carlos Sobera no tardó en acompañarlos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada, que comenzó intentando adivinar la edad del otro.

«Creo sinceramente que tienes 38 años», comentó el de Castellón. Ella, feliz, no tardó en responder: «¡Esto se merece un abrazo!», y añadió: «La gente me suele decir que aparento menos edad. Me cuido mucho». Algo que coincidió con Gabriel: «Yo también, hago deporte cuatro o cinco veces a la semana».

Pero no fue la única cuestión que tenían en común, ya que no tardaron en descubrir que a ambos les encantaba Laura Pausini. «De hecho, tienes un aire a ella», reconoció el soltero. «Me lo suelen decir mucho», respondió Raluca. Poco a poco, conforme avanzaba la cita, la complicidad aumentaba por momentos.

Sobre todo, cuando la soltera descubrió que su cita había trabajado como Policía Nacional. «Le deben dar morbo los uniformes», comentó Gabriel, tirando de humor. Pero no todo quedó ahí, ya que quiso sorprender a Raluca al confesar que sabía rumano: «Lo hablo porque en la comisaría una temporada había mucha gente rumana y una chica se ofreció de intérprete y de profesora».

Por si fuera poco, el de Castellón fue mucho más allá: «Cuando lo dejé, estudié cuatro años en la escuela de idiomas y tengo pendiente ir a tu país». A pesar de que todo estaba yendo a las mil maravillas, todo se truncó cuando ella le hizo saber su pasión por las redes sociales. «Yo no soy de redes, a mí esta gente… lo respeto, pero no lo comparto», comentó Gabriel.

«No querrás saber cuantos hombres me siguen», comentó Raluca, y fue más allá: «No es consciente de lo que es ser influencer». Unas palabras que no gustaron mucho al ex Policía Nacional, que quiso sincerarse con el equipo del programa: «No puedo mentir, me parece un poco creída». En la decisión final de First Dates, Raluca quiso tener una segunda con Gabriel, pero él se negó en rotundo: «Me ha chocado lo de las redes sociales y siempre me han gustado chicas más delgadas». ¡El amor no triunfó!