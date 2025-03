No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores han podido conocer a Iomar, un soldador valenciano de 24 años que, entre otras tantas cuestiones, se definía como un joven tremendamente alegre: «Soy lo que buscan todas», aseguró. En cuanto al amor, el comensal tenía muy claro qué quería conseguir: «Una chica que no salga de fiesta todos los días y que no pese más que yo», confirmó, y fue mucho más allá: «Me gustaría una chica como yo, alegre, con un humor parecido al mío, porque si no no te voy a caer bien».

Su cita para esa noche era Carmela, una estudiante de enfermería de 18 años que actualmente vive en Granada. La joven se quedó verdaderamente sin palabras al conocer al soltero: «Me encanta que un chico esté tatuado, y Iomar lo está». No tardó en decirle que le sonaba bastante su cara, y él le hizo saber que podría ser de redes sociales, ya que publicaba vídeos de humor. Después de intercambiar una serie de palabras, Laura Boado acompañó a los solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Nada más comenzar a cenar, los dos se dieron cuenta de que tenían algo que les distanciaba. Nos referimos a la fiesta, puesto que ella confesó que a ella le fascinaba: «Soy muy joven», aclaró la estudiante. En un momento dado, Iomar reconoció que le hubiese encantado ser Guardia Civil o, incluso, formar parte de La Legión.

«No tienes mucha pinta», comentó la soltera, mientras que él quiso tirar de sinceridad: «Soy muy patriota». La andaluza no tardó en sincerarse con el equipo de First Dates respecto a lo que pensaba sobre su cita: «Lo primero que se me ha venido a la cabeza es una persona muy de derechas, conservador, todo lo contrario a mí».

Todo se complicó de forma considerable cuando Iomar confesó a qué partido político votaba. Ella era todo lo contrario: «Izquierda pura y dura siempre, es lo suyo». Una respuesta que dejó descolocado al soltero: «¿Qué dices? Prefiero que le falte un brazo a que vote a Pedro Sánchez». Todo ello mientras reconoció que le gustaba mucho Franco.

«¿Cómo vas a tener esa mentalidad?», alcanzó a preguntar la andaluza, completamente desubicada ante lo que estaba escuchando. Lejos de que todo quede ahí, el valenciano reconoció que no era feminista y no estaba a favor de los derechos de la comunidad LGTBI: «Está muy bien la igualdad, pero cuando toca», espetó el soltero, y añadió: «Tengo conocidos homosexuales, no amigos. Lo llevo un poco mal».

Carmela seguía impactada con todo lo que estaba escuchando, puesto que no daba crédito: «No lo entiendo. Es racista, machista, homófobo… No quiero que existan personas cómo él». En la decisión final de First Dates, los dos solteros estuvieron de acuerdo en no volver a coincidir. «En la vida tendría una segunda cita, que se actualice esos pensamientos», espetó la andaluza.