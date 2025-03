First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 18 de marzo, en la nueva entrega de First Dates emitida en Cuatro, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Marina. Se trataba de una comercial de 35 años que llegaba desde Valencia, y dejaba muy claro qué buscaba en una pareja: «Una relación sana y normal con mayúscula, pero hoy en día lo normal está bastante escaso». Entre otras tantas cuestiones, la soltera se definía como una persona muy aventurera: “Hago de todo”, confirmó, y añadió: «Escalada, barranquismo… Me encanta hacer mucho deporte al aire libre».

A pesar de todo, lo cierto es que Marina no había tenido mucha suerte en el amor: «La mitad de la gente que hay en las aplicaciones de ligar es gente que solo busca lo que busca. A mí no me gustan y por eso he venido a First Dates», confesó. Su cita para esa noche era Michele, un jefe de cocina de 41 años que, aunque era italiano, vive desde hace un tiempo en Valencia. El soltero no tardó en presentarse: «Tengo muchas ex, pero ahora necesito el sexo desde el cariño. Necesito sentir más», reconoció ante las cámaras del equipo del programa. La primera impresión de los comensales fue curiosa. Él se quedó fascinado: «La vi como una diosa perfecta, ¡lo que estaba buscando!», mientras que ella tuvo una opinión completamente opuesta: «Que sea italiano no me gusta mucho porque he vivido historias en mi pasado con gente italiana que son mucho de regalarte los oídos».

Después de intercambiar unas palabras, Carlos Sobera acompañó a los solteros a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Los dos no tardaron en darse cuenta de que tenían algo en común: ambos querían tener una hija. «Cuando quieras empezamos», espetó el soltero, provocando que Marina se riese: «¡Tú no pierdes el tiempo!».

Fue entonces cuando Michele quiso hacer saber a su cita que estaba más que preparado para una relación estable. A pesar de sus palabras, la valenciana no creía mucho en ellas: «Tiene ciertos puntos en los que no me llego a fiar… No me parece del todo sincero», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates.

Lejos de que todo quede ahí, el italiano afincado en Valencia decidió definirse como una «máquina sexual», haciendo la siguiente confesión: «Puedo tener sexo ocho veces en una noche». Pero no todo quedó ahí, ya que reconoció que era un gran aficionado a visitar locales de intercambios de pareja.

«Ese tipo de ambientes no me gustan nada. Nunca iría, está fuera de mi ámbito», reconoció la valenciana. En la decisión final de First Dates, Michele sí que quiso tener una segunda cita con Marina, pero ella rechazó la propuesta. Entre otras cuestiones, confesó que el soltero le pareció bastante superficial, y que no era para nada el chico que buscaba. Él, lejos de sentirse mal, sorprendió con un comentario: «Como contigo no pudo ser, me puedes presentar a tus amigas». ¡El amor no triunfó!