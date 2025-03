First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado martes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Fue entonces cuando los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a José, un ex camionero jubilado de 75 años que acudía al programa con ganas de encontrar a su media naranja. Su cita para esa noche era Pilar, una soltera de 68 años que llegaba desde Madrid, aunque era valenciana. Poco después de conocerse, los dos se dieron cuenta de que tenían algo muy importante en común, y era que buscaban una persona con quien pasar el resto de sus vidas.

Tras intercambiar unas primeras palabras en la barra del restaurante, los solteros fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando José quiso aprovechar para hacer saber a su cita qué es lo que realmente buscaba: «Quiero una persona que sea sincera y fiel». Pilar no tardó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en esas palabras, dejándole claro que ese era su objetivo también. Algo que fascinó a ambos, como no podía ser de otra manera. Poco a poco, ambos fueron ganando mucha más confianza. Hasta tal punto que no tuvieron reparos a la hora de empezar a hablar de temas sexuales. El primero en hacerlo fue José: «El sexo es una cosa que entra en una pareja… Quiere decir que no lo es todo, el sexo puede surgir cuando surge el amor», comenzó diciendo, tirando de sinceridad.

Lejos de que todo quede ahí, el soltero aprovechó la ocasión para ir mucho más allá: «Cuando tú deseas esa persona, pero la tienes que desear con sinceridad porque la quieres. Y acariciarla, cogerla y besarla, amarla y ponerla a tu lado. Y le dices: ‘Mira, mi amor, vamos a dormir los dos cogiditos el uno al otro’. El calor del cuerpo es fundamental».

Como no podía ser de otra manera, Pilar volvió a mostrarse de acuerdo con su cita: «Yo no concibo el sexo sin amor. Tengo que amar a la persona», aclaró. Por si fuera poco, el programa les entregó una tarjeta con preguntas un tanto subidas de tono para que pudieran conocerse aún más. De esta forma, tenían que confesar cuál era su «fantasía sexual».

La soltera no tardó en responder: «Por ejemplo, es decir, ‘me gustaría hacer un trío, de hacer el amor en un sitio público, que mi pareja venga vestida de enfermera y haga un striptease’. Son esas». El comensal fue rápido a la hora de contestar: «Me gustaría que me hicieras un striptease, la verdad que sí». Ella no pudo evitar reírse: «¡Que te estoy poniendo ejemplos!».

En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. «Tendría una segunda cita con Pilar porque en este rato no ha dado tiempo», comentó José. Ella también quiso seguir conociéndole a pesar de la distancia. «Hay tren, avión y lo que haga falta», aseguró el soltero. Por fortuna, ¡el amor triunfó entre los comensales!