Sale a la luz lo que Isabel Pantoja piensa de Irene Rosales: «Es una loba con piel de cordero»

Hace tan solo unos días, se confirmó una de las noticias más sorprendentes e impactantes de este 2025 en cuanto a prensa del corazón se refiere. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. Desde que se hizo pública esta información, los dos protagonistas emitieron un comunicado por separado donde no solamente confirmaron la separación, sino que dejaban claro que su prioridad, en estos momentos, era el bienestar de las dos hijas que tienen en común. A pesar de todo, lo cierto es que, durante estos días, han salido a la luz numerosos detalles sobre los últimos meses de la pareja, pero también las reacciones de varias personas del entorno, como es el caso de Isabel Pantoja. Recientemente, en una de las nuevas entregas de TardeAR, la periodista Leticia Requejo confesó que la tonadillera jamás había tenido una buena opinión respecto a Irene Rosales.

Según la colaboradora del programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco, desde hace años y hasta hace poco, Isabel Pantoja consideraba que la andaluza no era una buena influencia para su hijo. Es más, la artista tenía claro que Irene Rosales había tenido algo que ver en la participación de Kiko Rivera en el especial de La herencia envenenada que se emitió, hace años, en la cadena principal de Mediaset. Un gesto que Isabel Pantoja nunca ha sido capaz de perdonar. De hecho, Leticia Requejo no tuvo reparos a la hora de dar a conocer una frase con la que la tonadillera define a la ya ex mujer de su hijo: «Una loba con piel de cordero». Al parecer, ese recelo entre suegra y nuera vendría dado por un pensamiento de la artista, y es que está convencida de que Irene ha sido la culpable que la relación entre madre e hijo se haya roto.

En el plató de TardeAR, a pesar de haber expuesto el pensamiento de la cantante, lo cierto es que se ha querido matizar algo: Irene Rosales siempre ha estado al lado de Kiko Rivera, de forma incondicional. Es más, hasta ha llegado a abandonar programas de televisión en los que colaboraba para centrarse en superar cualquier crisis familiar.

¿Qué pudo ser el detonante de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales?

Son muchas las teorías que se han puesto a lo largo de estos días. Un claro ejemplo lo encontramos en la información compartida por Saúl Ortiz en el programa Fiesta el pasado fin de semana. Al parecer, el detonante de esta decisión habría tenido lugar en una fecha clave como es la comunión de su hija.

«Todo saltó por los aires durante la celebración de la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. Hubo un momento en el que Kiko desapareció de la celebración y eso fue lo que hizo que Irene dijese ‘hasta aquí», expresó el periodista. Esta ausencia habría sido la gota que colmó el vaso, no tratándose de un hecho aislado.

Una vez llegaron a un acuerdo para separarse, decidieron aparentar normalidad en verano por el bien de sus hijas. Algo que comprendió a la perfección Terelu Campos, presentadora del programa: «Cuando tienes un respeto por la persona que ha compartido tu vida y tu prioridad son tus hijos, es entendible».