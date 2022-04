Carmen ha vuelto una vez más a ‘La casa de los secretos’ y ha sido este 31 de marzo cuando lo ha hecho. Subió hasta Guadalix de la Sierra como jefa de campaña de Rafa, por lo que “Ramen” se reencontró y esta vez sí pudieron abrazarse. Esto fue anunciado días antes, mientras que en la casa los concursantes no sabían qué ocurriría.

Desde que se encontraron, no dejaron de expresarse lo mucho que se echaban de menos a la vez que no se soltaban. Ambos estaban muy nerviosos, pero primero la cordobesa aprovechó para pedirle perdón al conquense, ya que ella sentía que había condicionado en parte su concurso mientras que ella estuvo en la casa. Él no le quiso dar importancia y siguió disfrutando de un reencuentro muy esperado por los seguidores de ‘Secret Story’.

QUEREMOS VIVIR EN ESTE MOMENTO 👩‍❤️‍💋‍👨 Ramen is real #SecretSemifinal pic.twitter.com/yDlXVUn70P — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 31, 2022

Al principio los besos surgían tímidamente, siendo Carlos Sobera el encargado de preguntar qué estaba pasando cada vez que me veía un acercamiento. Una vez acabó la gala, los besos se incrementaron, dejando claro que una vez acabe el reality cabe la posibilidad de que estén juntos. Queda poco para esto, ya que la gran final se celebrará el próximo domingo 3 de abril y Rafa puede resultar ganador.

Ellos no fueron la única pareja en reencontrarse, debido a que el paso de Tom Brusse por ‘Secret Story’ había finalizado. Sara subió hasta la casa para verse con él y dejaron claro que su relación estaba más viva que nunca. No dejaron de darse muestras de cariño y el francés no pudo evitar decirle: “¡Qué belleza! Estás mejor que antes”. Además, el francés dejó claro que no quería volver con su exnovia, a quien dejó por videollamada tras un día en el reality, por lo que la canaria tiene la puerta abierta de su corazón.