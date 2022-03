Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Secret Story’. Los espectadores fueron testigos de cómo el secreto de Carlos salió a la luz, después de que Cora apostase por el secreto del concursante. La joven quiso jugar tras tener un cara a cara con su compañero, y finalmente ha salido ganando.

Durante su cara a cara, Cora le dijo a su compañero que: «explícame por qué la pista del pan. ¿Es un pan divino?». A lo que él respondió: «pues no sé, no te lo puedo decir”, dejando la duda en el aire. Finalmente, la concursante arriesgó y apretó el botón.

De esta forma, Cora confirmó su apuesta por el secreto de Carlos: «Puede ser que no o puede ser que sí. Aquí hemos venido a arriesgar. Si uno no arriesga, no gana», dijo la concursante antes de conocer si había acertado o no.

¡Cora ha adivinado el secreto de Carlos y se ha quedado con sus esferas! ¿Os esperabais que este fuera su secreto? #SecretNoche10 pic.twitter.com/mS3jZBvi4M — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 21, 2022

Finalmente, Cora acertó el secreto de Carlos: «Fui catequista y casi tomo los hábitos», era el secreto del concursante. De esta manera, se quedó con las cuatro esferas de su compañero.

«Vengo de una familia muy tradicional pero poco a poco me di cuenta de que había cosas con las que no encajaba y empecé a vivir mi vida, aunque respetando algunos de esos valores», explicaba Carlos en el vídeo su secreto, revelando que se planteó “tomar los hábitos y ser sacerdote”.

Tras esto, Toñi Moreno comunicó al concursante de ‘Secret Story’ que se había quedado fuera del juego. «Carlos, estás fuera del juego de los secretos definitivamente porque ya han desvelado tu secreto en la casa. Dejas de optar a los 50.000 euros».

Mientras que Cora afirmó que: «Me siento muy orgullosa de que, al final, Carlos haya seguido su instinto y su camino y no haya perdido su esencia. Eso me gusta», llevándose el aplauso del público.