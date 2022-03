Álvaro ha sido el nuevo expulsado de ‘Secret Story’ con una votación histórica en la que se ha vuelto a romper el récord de participación en un reality español. Así, los seguidores de ‘La casa de los secretos’ han decidido que fuese Adrián quien debía continuar su estancia y que el madrileño regrese a su vida de afuera.

«El tiempo que he pasado he aprendido tantas, tantas, cosas… del amor, de la entrega, la valentía, la amistad, le doy las gracias a toda la gente que trabaja aquí, me siento una de las personas más afortunadas del planeta», ha confesado muy emocionado el participante. No obstante, Carlos Sobera ha querido indagar y le ha preguntado a Adrián cómo creía que Rafa reaccionará ante su vuelta.

“Supongo que le afectará porque creo que sí que considera a Álvaro un amigo a pesar de lo que se viera. No le va a hacer gracia, pero más por su perdida, que por que me quede yo. Yo quería decirle a Álvaro que hemos hablado muchas veces de algo que va a hacer cuando salga fuera. Es un camino duro pero la recompensa es gratificante», ha dicho sobre la relación del conquense con el madrileño, pero también ha hecho referencia a algo que su compañero va a hacer en cuanto salga.

Álvaro ha contado cuál será su objetivo una vez que salga de ‘Secret Story’: «Me voy a poner en forma». Tras esto, se ha dirigido a ‘El Cubo’ y allí se ha reencontrado con Carmen, quien fue su apoyo los primeros días del concurso. La cordobesa quiso decir que «me da pena la expulsión de Álvaro porque yo le tengo muchísimo cariño. Creo que le pude gustar, pero no tanto». Además, ella ha tenido la oportunidad de pedirle disculpas por las veces que se ha alterado con él o que le ha podido hacer daño y han acabado sellando la paz con un bonito abrazo.