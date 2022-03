Tras la inminente expulsión de Carmen de la casa de ‘Secret Story’ por una gran pelea con Laila en donde acaba sobrepasando el límite, ahora el programa ha decidido romper una de sus normas. ¿Cuál de todas? La de no dejar volver al reality a las personas expulsadas disciplinariamente. Así, la cordobesa subirá una vez más a Guadalix de la Sierra.

No obstante, subirá acompañada, ya que Nissy también tendrá la oportunidad de volver, pero de momento no se sabe si sus visitas serán de corta duración o tendrá que ver con la repesca entre ambas. Lo que sí está claro es que la relación de la estudiante de matemáticas con las hermanas no es buena, y así lo demostró al verse en plató con Laila. No tardaron en en pasarse la pelota de insultos y reproches como si de un partido de tenis se tratase. Tan fue la guerra que tuvo que intervenir Toñi Moreno para poner el sello final y así calmar las aguas.

¿De qué lado estás?

🔄 Carmen

❤️ Laila#Secret14M https://t.co/7SJbWBkfPW — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 14, 2022

En las redes sociales se ha podido ver cómo aquellos que defienden a la de Córdoba apoyan esta decisión del programa, ya que piensan que tirar botes de jabón al suelo en una discusión no es motivo para dicha sanción. Por otro lado, están los que apoyan a Laila, que consideran lamentable que se le permita volver y creen que es “una vergüenza”.

Carmen ya pidió perdón a su compañera nada más llegar al plató de ‘Secret Story’: «Sé que lo he hecho mal, aunque de primeras no lo he visto para tanto. Quiero pedirle perdón a Laila y a la dirección, siento que me he pasado, pero en el momento no podía más».

«No soy una persona agresiva pero ahí la situación era como… no se calla…no se calla. Yo no soy así. Hay situaciones que me estaban sobrepasando, que hacían que no fuese yo y no era feliz», confesaba lamentando lo ocurrido. Aunque todavía no se sabe qué ocurrirá con Nissy y Carmen al volver a la casa de los secretos, sí que se conoce el tiempo que estarán allí. Solo podrán ir para despedirse de sus compañeros, en el caso de la estudiante de matemáticas de Rafa, con quien ha tenido una conexión especial.