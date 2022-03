Telecinco emitió este domingo una de las galas más dramáticas de ‘Secret Story’ hasta la fecha. Nada más comenzar el programa, la presentadora Toñi Moreno comunicó a los espectadores que el programa había expulsado, de manera disciplinaria, a una de las concursantes del reality, por unos hechos ocurridos tan solo unas horas antes.

Este domingo al mediodía, Carmen fue expulsada fulminantemente después de haberle tirado agua a Laia durante una discusión, que a la estudiante de matemáticas se le fue de las manos. Debido a la conducta intolerable de la concursante, el programa tomó la decisión de expulsarla de forma disciplinar.

Tras comentar lo sucedido, Toñi Moreno recibió en el plató a Carmen, quien se convirtió en la protagonista absoluta de la noche. La joven pidió perdón nada más entrar en el plató, asegurando que no es una persona agresiva.

“Sé que lo he hecho mal, de primeras no he visto que enchufarle con la manguera era para tanto, pero luego he recapacitado y pido perdón a Laila y a la dirección, siento que me he pasado, pero en el momento no podía más», explicó la ya ex concursante.

Repasamos los acontecimientos que han ocasionado la expulsión disciplinaria de Carmen ¿Qué pensáis al respecto? #SecretNoche8 pic.twitter.com/ofpYxM7Ne9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

«He llegado al límite, yo no soy así. Me estaba sobrepasando y no me reconocía en mis acciones. Yo no soy agresiva» se excusó Carmen, añadiendo que Laia la estaba provocando continuamente y que este domingo no pudo más.

«No soy una persona agresiva, pero ahí la situación era como: ‘no se calla, no se calla’. Yo no soy así. Hay situaciones que me estaban sobrepasando, que hacían que no fuese yo y no era feliz», reconoció, aliviada por estar fuera de la casa.

«Soy consciente de que yo soy la responsable de que a mí se me vayan las situaciones de las manos, no es culpa de nadie», concluyó la ex concursante antes de enfrentarse a las preguntas de los colaboradores de ‘Secret Story’.