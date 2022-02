Telecinco emitió este domingo una nueva gala de ‘Secret Story’. La cadena decidió por sorpresa adelantar la gala de expulsión del reality, por lo que los espectadores conocieron antes de lo previsto el nombre del sexto expulsado de la edición.

Tras hacer recuento de votos, Toñi Moreno anunció que la concursante elegida por la audiencia para abandonar la casa era Nissy, la hermana de Laia y una de las concursantes más polémicas de la casa.

Lejos de tomarse mal la expulsión, Nissy aseguró que: «Vivir la experiencia dentro está muy bien, pero fuera también me esperan muchas cosas bonitas». Y sobre sus polémicas dentro de la casa, expresó que: «Yo soy consecuente, soy una persona muy natural, soy como soy, no puedo callarme las cosas cuando las pienso y no pienso en las consecuencias».

Por otro lado, la concursante no se mostró arrepentida por ninguno de sus comportamientos dentro de la casa, asegurando que sus compañeros de habían unido en contra de ella: «He tenido follones con varias personas y han unido todos sus apoyos y han ido a por mí. Estoy súper orgullosa de haber estado aquí y haber sido yo. No me arrepiento de nada»

Nissy se convierte en la expulsada de esta noche 💥 ¿Os lo esperabais? #SecretNoche7 pic.twitter.com/daefDAuWz1 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 27, 2022

Tras conocer la expulsión de su hermana, Laia se derrumbó, y aseguró que los espectadores no habían podido conocer del todo la verdadera personalidad de Nissy: «Ella es cariñosa, tiene mucho carácter y a lo mejor no se ha entendido con la mayoría de la Casa, pero ella es igual que yo».

Por otro lado, Rafa señaló que: «Es cierto que este no era su momento porque entraba en bucle. Yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a ella, a su hermana y al programa», una opinión que compartieron varios de sus compañeros.

Tras su entrada al plató de ‘Secret Story’, Nissy se enfrentó Cristina Porta, asegurando que: «No me gusta, de hecho siempre la votaba para que se fuera». Mientras que la colaboradora y ex concursante del reality le espetó: «En la tele no todo vale, tienes que aprender a respetar a las personas. Eres vergonzosa, chica», antes de que Toñi Moreno frenase el enfrentamiento.