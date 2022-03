Durante la noche de los alegatos finales, en la que los concursantes expulsados de ‘Secret Story’ tenían que hacer una campaña para que su favorito sea el ganador del reality, Carlos Sobera gastó una broma a Rafa, que el concursante no se llegó a creer del todo.

“Carmen no va a hacer tu alegato. Por motivos que supongo que explicará más adelante no quiere defenderte, pero lo va a hacer Alatzne”, le comunicó Carlos Sobera al concursante con el gesto serio.

Aunque al principio Rafa siguió el juego al presentador, desde el primer momento tuvo claro que se trataba de una broma. Y finalmente, Carmen apareció en pantalla para defender a su amigo.

¡Carlos Sobera le gasta una broma a Rafa (@Rafamartinezala) sobre su defensora, Carmen (@carmen_nadales_)! 😂 ¿Qué os pareció? 🔁 Me moría de la risa con su cara

❤️ Eso no se hace…#Secret30M https://t.co/TUIs5lhIU9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 30, 2022

«Has sido la persona más nominada de la casa, te has enfrentado a mil cosas y te lo has tomado siempre con humor. Con tus valores y tus principios siempre por delante y te mereces ganar sí o sí, eres el ganador de ‘Secret Story’ y la gente lo sabe. Te has enamorado, has disfrutado has vivido…» fue el alegato que hizo la ex concursante sobre Rafa.

A continuación, fue el turno del concursante. Muy confiado en sí mismo, Rafa hizo su defensa asegurando que estaba muy orgulloso de su paso por la casa, debido a que había sido él mismo en todo momento.

«Yo he sido fiel a mis principios, a mis valores y a mis ideas desde el principio. Le moleste a quien le moleste. He vivido el concurso plenamente porque lo he vivido con apoyos fuertes y sin apoyos fuertes. Aún sigo resistiendo, gracias a la gente de fuera claro que sí. He vivido la historia más bonita que se ha vivido aquí que ha sido la mía con Carmen y no he tenido miedo a las nominaciones. Eso me ha hecho ser yo”, señaló el concursante.