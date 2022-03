Este domingo, Telecinco emitió una nueva gala de ‘Secret Story’, en la que se desveló un nuevo secreto de uno de los concursantes, ante la inminente final del reality. El secreto desvelado fue nada más y nada menos que el de Marta, quien protagonizó uno de los secretos que más habían dado que hablar.

Este secreto era que, uno de los concursantes, a veces, se quedaba dormido mientras mantenía relaciones sexuales. Poco a poco se fueron descartando nombres, hasta llegar a la conclusión de que este secreto pertenecía a Marta.

Un secreto que salió a la luz, después de que Rafa, Miriam, Tom, Cora y Marta mantuvieran una conversación sobre lo que creen que es lo que más importa de una pareja en el terreno sexual.

La madre de Marta reacciona a su secreto más íntimo 💥 #SecretRectaFinal https://t.co/MaqjTCJjed — Telecinco (@telecincoes) March 27, 2022

“¿Podrías estar con un chico que se duerme en la cama?”, le pregunta Tom a Marta. “Conmigo no se duermen en la cama”, le aseguraba ella. “Te duermes tú”, añadía Rafa. “Todo tiene su qué”, respondía Marta entre risas, dando a entender que ese era su secreto.

En otro momento, Adrián le pregunta a Carlos si cree que él y Marta tendrán buena conexión sexual. “Yo creo que sí, pero Marta necesita mucha actividad. Marta ha dicho que una fantasía, por ejemplo, sería momento Christian Grey, pero yo te veo en plan sencillo, pum, pum, pum, ya está”, le decía el concursante.

Por otra parte, la concursante de ‘Secret Story’ hace unos días se derrumbó en el confesionario. La joven explicó que: «No sé si la gente me apoya fuera, siento que me he colado en la final y que no transmito nada. Todo el mundo ha tenido a su persona. Yo he tenido a Adri, pero nadie ha tenido a Marta». Además, volvió a mostrar sus dudas frente a su relación con Adrián, a pesar de que el concursante asegura que sus sentimientos por ella son reales.