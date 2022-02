Poco a poco van saliendo a la luz los secretos de los concursantes de la nueva edición de ‘Secret Story’. En esta edición, la mecánica es diferente, pues los secretos de los concursantes no se van conociendo según van siendo expulsados, para así evitar que se conozcan los demás secretos por descarte.

No obstante, ya han salido a la luz cuatro de los secretos de los concursantes, concretamente de Héctor, Brenda, Alberto y Elena. De esta forma, los espectadores ya conocen algunos de los secretos que escondían estos ex concursantes.

Héctor fue el primero en revelar su secreto, confesando que fue infiel a su ex pareja con más de cien personas. «Nos metimos en una relación tóxica. Tuvimos una relación en la que eran idas y venidas y no había manera de salir de esas circunstancias porque nos queríamos mucho. En mi día a día buscaba una vía de escape para ganar tiempo y lograr solucionar esas diferencias», reveló el ex concursante de ‘Secret Story’.

Ayer en ‘La Noche de los Secretos’ vivimos el final de la serie ‘El Portal del Amor’ en directo 📺 Os dejamos el capítulo por aquí también para que podáis volver a ver todos los besos que los concursantes se dieron 😚💋 #Secret21F pic.twitter.com/oHTRPUtyJO — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 21, 2022

Brenda, reveló que durante una temporada comió estropajos. «En uno de los embarazos tenía muchísima acidez y no encontraba que nada me hiciera efecto. Un día de la rabia, fregando arranqué un trozo de estropajo y a pesar de los restos del lavavajillas, espumita y de comida me calmó. Inhalar el lavavajillas también me calmaba. Me escondía para que nadie me viera», explicó.

Por su parte, Alberto reveló que llegó a ser obeso debido a una depresión causada por el fallecimiento de su padre. «Me centré en los videojuegos, en comida que no era sana… y me di cuenta de que esa no era mi vida. A partir de ahí me centré en encontrar mi nuevo yo».

Mientras que Elena confesó que había estafado a varias amigas: «Estafé a mis amigas con marcas de lujo. Cuando estaba en Holanda mi pareja de entonces me robó todos mis ahorros. Conseguí artículos de lujo a un precio muy bajo y se lo vendí a mis amigas a un precio superior, pero más bajo que en tienda».