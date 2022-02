La tensión dentro de la casa de ‘Secret Story’ cada vez es más evidente. No obstante, esta tensión, unida al comportamiento inadmisible de algunos de los concursantes, ha llevado a la organización del programa a tomar medidas muy contundentes.

Este domingo en ‘Secret Story: La noche los secretos’, a Toñi Moreno le ha tocado ponerse seria. La presentadora fue la encargada de comunicar a los concursantes que la organización del programa había tomado medidas contra dos de ellos.

En concreto, la presentadora se refería a Rafa y Carmen. Ambos concursantes destrozaron la mesa de la cocina, después de que el concursante comenzase a rayar la mesa, grabando sus nombres en la madera con un cubierto, todo ello, mientras Carmen miraba y le daba su beneplácito.

Toñi: «¿Dónde está lo gracioso de dañar el mobiliario de todo el mundo?»

Rafa: «Me he equivocado, es verdad»

Carmen: «Yo le dije que no lo hiciera» #SecretNoche6 pic.twitter.com/jq1l0PXg9w — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 20, 2022

Sin embargo, este comportamiento no ha sido pasado por alto por el programa. A la organización de ‘Secret Story’ no le ha hecho ni gracia, tal y como expresó Toñi Moreno: «Es la casa de todos y tienen el compromiso de cuidarla».

«Lo primero es que tendrían que pasarles la factura porque es una mesa carísima. Estas imágenes son inaceptables», añadió Toñi Moreno. Acto seguido, conectó con la casa del reality para comunicar a los concursantes la decisión del programa.

«En la casa ha pasado algo que no nos ha gustado nada, tenéis la obligación de cuidar las cosas y algunos no lo habéis hecho. ¿Dónde está la gracia Rafa y Carmen? ¿Me lo podéis explicar? No sé si habéis entrado en ‘La casa de los secretos’ o en una guardería», les dijo la presentadora muy enfadada.

Y añadió: «¿Sabéis lo peor? Lo más penoso de todo esto es que esto va a tener consecuencias, y no os afectara solo a vosotros sino al resto de los compañeros», antes de comunicar que la organización del programa decidió retirarles el 20% del presupuesto, ganasen o perdieran la prueba semanal. Finalmente, la audiencia decidió no dar por superada la prueba, por lo tanto, esta semana contarán con un presupuesto muy escaso para hacer la compra.