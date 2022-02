Carlos Sobera presentó la pasada gala de ‘Secret Story’ en la que, sin duda, ha vivido uno de los momentos más emotivos en un plató. Una gala que, entre otras cosas, nos desveló cual iba a ser la nueva expulsada del reality, que finalmente acabó siendo Brenda.

Por primera vez, el presentador rompió a llorar tras escuchar el mensaje que la reciente expulsada del concurso recibió por parte de sus dos hijos. Ella fue nominada de forma directa por la organización del programa tras una fortísima discusión en la casa. Por ello, la exconcursante no se perdona la imagen que haya podido dar a su familia.

Escueto pero muy directo, el mensaje de los hijos de la recién expulsada fue el siguiente: “Nunca nos vas a decepcionar”. Esto ha provocado que rompiera a llorar desconsoladamente. Aunque no ha sido el único, ya que Carlos Sobera había quedado tan tocado por la conversación que se ha mostrado totalmente incapaz de articular palabra.

Brenda recibe un mensaje de apoyo de sus hijos: «Recuerda que nunca nos vas a decepcionar» #SecretGala5 pic.twitter.com/AQmdL17yza — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 17, 2022

Emocionado por la situación y con la voz entrecortada, ha conseguido recuperar el aliento y bromear sobre su emotiva reacción: “Cómo somos los de Bilbao de blandos”.

Seguidamente, el presentador vasco ha querido manifestar el por qué le ha resultado tan emotiva la reacción de Brenda tras escuchar el mensaje que tenía: “Me duele mucho ver cómo sufre una madre porque es consciente de los errores que ha cometido y de que sus hijos lo hayan visto” confesaba aún tocado por la situación. Además, aseguraba que había empatizado con la expulsada y sus hijos: “Nada importa más que la opinión de los hijos” mantenía tajante.

Otra de las presentes que no ha podido evitar emocionarse ha sido Nagore Robles, que ha aprovechado la situación para hacer una reflexión acerca del papel de Brenda como madre: “Debemos ser conscientes de la capacidad de amar y de perdonar de los niños. Por eso es importante educarles en el respeto”.

Finalmente, en el duelo directo contra Nissy, Brenda ha terminado convirtiéndose en la nueva expulsada del reality. Tras la gran bronca que tuvieron ambas concursantes, la última expulsada reiteró no poder perdonarse su torpeza en el concurso: “Reitero las disculpas a la dirección y a la gente, intenté aguantar la situación pero no podía más. Yo sola me he puesto en la palestra, no me lo perdono” comentaba rota, tras abandonar la casa.