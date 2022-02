El pasado domingo 6 de febrero durante la emisión de ‘Secret Story: La Noche de los Secretos’ se pudo ver la curva de la vida de Nissy y Laila. Esta actividad consiste en contar cómo ha sido la vida de los concursantes desde su nacimiento hasta la actualidad. Lo han hecho por separado y esto ha llevado a que cada una se sorprenda con cosas de la vida de la otra.

“Os adelanto que es muy dura. Merece la pena verlas porque nos va a ayudar a entender. Nosotros le hemos adelantado un poco a Kamal. Yo creo que él no tenía ni idea… Es duro lo que vamos a ver esta noche, pero lo vamos a conocer. Les agradezco que se abran de verdad”, señaló Toñi Moreno sobre la curva de la vida de las hermanas nada más empezar el programa.

Laila ha contado uno de los episodios más duros de su vida, los abusos que recibió con tan solo 8 años 💔 #SecretNoche4 pic.twitter.com/WVQI2eEdjv — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 6, 2022

Tanto una como la otra han contado en el reality que su infancia no fue un camino de rosas, ya que sus padres tenían muchas discusiones y acabaron separándose, lo que llevó después a la falta de esa figura paterna. No obstante, el momento que ha dejado boquiabiertos a todos los colaboradores y al público ha sido cuando Laila confesó que su hermana y ella sufrieron abusos sexuales toda su infancia.

“Cuando teníamos ocho años… Esto no lo sabe nadie de la familia y a lo mejor me regañan. No lo sabe nadie. He sufrido abusos y solo lo sabe mi hermana gemela porque a las dos la misma persona. Esa persona venía a nuestra casa y era una persona muy cercana a la familia. Con 14 años le dije a esa persona que nunca más me iba a volver a tocar”, contó durante la curva de la vida.

Nissy que prefirió no contarlo porque recordarlo le duele, acabó admitiéndolo también al escuchar a su hermana. “Estaba mal y necesitaba desahogarme y creo que es hora de que mi familia se entere y que, si alguien se siente identificado conmigo que lo diga», aclaró Laila acerca de por qué ha decidido contarlo ahora.

Toñi Moreno: «Los que tienen que estar con la cabeza agachada y en la cárcel son los agresores» #SecretNoche4 pic.twitter.com/xdJOfct6cn — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 6, 2022

Las mellizas confesaron que esto junto a la separación de sus padres hizo que lo pasasen fatal: “Era acabar con el sufrimiento de ver a dos personas a las que quieres muchísimo destruyéndose y sin pensar en nosotros”, contó Nissy. Además, confesó que sintió que no le importaba a su propia familia, por lo que le llevó a dejar los estudios debido al sufrimiento que tenía. “Cuando sientes que no le importas a tu propia familia, desconfías de todo el mundo”, señala.

Por último, la concursante también habló de su pareja y de lo mal que lo pasó con él: “Me sentí muy mal, que no tenía suerte en la vida y que las personas que quiero me defraudan. Pensaba que era mi salvación y me hundió ya del todo”. Eso sí, ahora las mellizas están de acuerdo en que ahora están viviendo uno de los mejores momentos de su vida gracias a la oportunidad que les ha dado la casa de los secretos.