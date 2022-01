Laia y Nissy se han convertido en dos de las protagonistas absolutas de la nueva edición de ‘Secret Story’. Las hermanas entraron pisando fuerte en la casa de los secretos, y aunque parecían estar muy unidas, los enfrentamientos entre ellas cada vez han ido a más, hasta protagonizar una situación insostenible que casi acaba con el abandono de una de ellas.

Durante la prueba de esta semana, Nissy se quejó en varias ocasiones de que sus compañeros no le dieran el papel que merecía tener en el baile que están preparando, exigiendo además, ser la protagonista de la actuación. Una actitud que no ha gustado a sus compañeros. Incluso su hermana, Laia, le ha reprochado su actitud.

«Me molesta que ella sea muy repetitiva, y sea siempre «yo, yo, yo», pero es por el pasado porque todo lo que nos ha pasado y tal, la verdad es que tendríamos que ir a un psicólogo», confesó Laia en el cubo. Unas palabras que no sentaron nada bien a Nissy.

Laila: «¿Para qué me metéis con esta? Yo me quiero ir de aquí»

Nissy: «Si tengo que ir a un psicólogo es para superar la m… de hermana que tengo»

«¿Perdona? Yo soy así de repetitiva», estallaba Nissy tras escuchar a su hermana. “Ni tu tumba te va a aguantar”, le respondió Laia, comenzando un tenso enfrentamiento entre ambas.

“¿Y a ti quién te va a aguantar? No me tienes que arreglar nada, no te metas en mi forma de ser, voy a seguir siendo así hasta el día en que me muera» dijo Nissy visiblemente alterada y cada vez elevando más el tono de voz, a pesar de los intentos de Carlos para que frenasen la conversación.

Una conversación que terminó con la amenaza de abandono de Laia: «¿Para qué me metéis con esta, de verdad? Yo me quiero marchar, yo no aguanto estar más con esta chica», expresó la concursante. «Ahí está la puerta», le respondió Nissy. «Te vas a ir tú también, porque no te mereces estar aquí», zanjó su hermana de forma contundente.