Aunque los concursantes tan solo llevan unos días en la casa de ‘Secret Story’, ya han comenzado a surgir los primeros roces, así como también los primeros acercamientos. Uno de ellos, el de Elena y Eduardo, que desde el primer día demostraron tener una gran química.

Ambos concursantes parecen estar cada día más unidos, algo que hizo que durante la primera semana de convivencia ya protagonizasen su primer beso, y más tarde, protagonizasen el primer edredoning de la nueva edición de ‘Secret Story’.

Ahora, Elena y Alberto han ido un paso más allá y han tenido su primera hora sin cámaras. Un encuentro en el que han podido disfrutar de un rato en intimidad, acompañados de una comida con sushi, que han querido agradecer a la organización del programa.

¿Qué opinas de la relación de Alberto y Elena?

🔄 Es solo un meneo

❤️ Es amor de verdad#Secret27E https://t.co/zIE0jmLKgE — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

No obstante, esta pareja también ha provocado que algunos de sus compañeros no se lo lleguen a creer del todo, debido a la rapidez con la que su relación ha avanzado en tan poco tiempo. «Yo no me imaginaba que esto pudiese sucederme aquí», confesó Elena.

Aun así, no todo es color de rosa entre Elena y Alberto, pues recientemente protagonizaron un tenso momento, debido a que el concursante no conocía algunos datos de cultura general que para ella eran imprescindibles. «Para qué voy a recordarlas. No me digas lo que me tengo que aprender o no. Me quieres imponer que me culturice», le indicó él visiblemente molesto.