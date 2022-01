‘Secret Story’ vivió este miércoles su primera expulsión de la nueva edición del reality. Tras una semana de convivencia en la que protagonizó varios enfrentamientos, finalmente la audiencia decidió que Héctor se convirtiera en el primer expulsado de la edición.

No obstante, el ya ex concursante no mostró ni un ápice de tristeza al tener que despedirse de la casa, asegurando que tenía la conciencia muy tranquila y que su tiempo era demasiado valioso para perderlo, por lo que prefería estar en su casa cuidando a sus padres.

De esta forma, Carmen consiguió salvarse y quedarse al menos una semana más en la casa. Tras su vuelta a la casa, todos los concursantes se enfrentaron a una nueva ronda de nominaciones, en la que hubo varias sorpresas.

Los concursantes descubren que Rafa, Alatzne, Carmen y Elena son los nominados… ¡aunque la lista puede cambiar! #SecretGala2 pic.twitter.com/hAniFYwf3m — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

Después de que Nissy y Leila volvieran a conseguir la inmunidad, tras haberse encontrado el lingote que Lydia Lozano dejó en la casa escondido, durante su asalto a la cocina acompañada por los ‘black chumineros’, los concursantes de ‘Secret Story’ se enfrentaron a su segunda ronda de nominaciones.

De esta forma, Elena, Alatzne, Rafa y Carmen fueron los concursantes más votados por los habitantes de la casa de los secretos, convirtiéndose en los nuevos nomindos de la semana.

Por otro lado, Carmen tiene complicado su futuro en la casa si consigue salvarse de la expulsión, pues está teniendo problemas con casi todos sus compañeros. “Nos está haciendo la vida imposible a todos, por su manera de ser, por su manera de hablar”, expresó Laia recientemente sobre su compañera.