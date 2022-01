Telecinco emitió este miércoles una nueva gala de ‘Secret Story’. Conducida por Carlos Sobera, durante la noche los espectadores conocieron el nombre del primer expulsado de la edición, así como los concursantes se enfrentaron a su segunda ronda de nominaciones.

Tras una nominación muy reñida, finalmente los espectadores decidieron que Héctor abandonase la casa de los secretos, convirtiéndose en el primer expulsado de la nueva edición de ‘Secret Story’.

Lejos de mostrarse disgustado por la decisión del público, el ya ex concursante no mostró ni un ápice de tristeza, pues tras conocer la decisión de la audiencia aseguró que se sentía aliviado, al querer marcharse del programa después de haberse agobiado dentro de la casa.

⚡️ “Héctor expulsado, Álvaro enamorado, nuevos nominados y los concursantes ven imágenes de la casa en #SecretGala2” de @SecretStory_es https://t.co/rah0aWYBB8 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 27, 2022

Además, Héctor explicó que necesitaba salir para cuidar de sus padres, que se encontraban en una situación delicada:

«Estoy hasta los cojones de estar aquí ya, porque cuando uno intenta dar lo mejor, y sumar, te das cuenta de que hay sitios donde no sumas. Yo ahora mismo donde sumo es con mi familia. No quiero hablar demasiado, porque no puedo. El tiempo es importantísimo para mí y aquí lo estoy perdiendo», dijo hace tan solo unos días.

Por otra parte, Nagore Robles dio las gracias a los espectadores de ‘Secret Story’ por haber expulsado a Héctor, ya que a su juicio era una concursante que no aportaba nada, además, afeó que el ex concursante empezase a decir que se quería ir cuando vio que tenía muchas papeletas para ser el expulsado.