Carlos Sobera se ha visto obligado a llamar la atención a una de las participantes del reality durante la gala del miércoles de ‘Secret Story’. Todo se debe a que Elena vuelve a acusar a Carmen de aredirla después de que se viesen las imágenes de la otra supuesta “no agresión” con Nissy de testigo. Sin embargo, las imágenes vuelven a darle la razón a la cordobesa tras no aparecer ningún tipo de ataque físico en las imágenes.

La sevillana recalcó que Carmen le pilló un brazo con la puerta. «Un portazo en la cara que es lo que te mereces, pedazo de víctima», le gritó Elena a la estudiante de matemáticas. Ambas pudieron ver las imágenes de lo ocurrido apartadas del grupo y la tensión tardó poco en llegar. «Yo no fui a darle con ninguna intención. Adrián vino a avisarme de que Elena se me quería colar… Es una exageración lo de que casi le parto un brazo», se expresó Carmen. «Me empujó y me hizo daño», replicó la consultora de ventas.

Carmen, sobre el conflicto de la puerta: «Yo no fui a darle con ninguna intención. Adrián vino a avisarme de que Elena se me quería colar» #SecretGala3 pic.twitter.com/97k3AVK6rZ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 2, 2022

«La organización del programa siempre actúa igual, cuando hay una agresión la medida es siempre la expulsión directa», dijo el de Barakaldo dejando claro que en caso de que hubiese sucedido algo así, la cordobesa ya estaría más que fuera del reality. Era una noche complicada para la sevillana, ya que se enfrentaba a su primera nominación. Tras el arrepentimiento de la estudiante de matemáticas por lo sucedido la primera vez, Elena dijo en su podcast: «Cuando conectó Carlos Sobera, me quedé completamente bloqueada… Pero quiero dejar claro que con lo del empujón me quise referir a un roce, quiero dejar este tema zanjado, fue un malentendido sin más».

Sin embargo, ha vuelto a acusarla de nuevo cuando la dirección del programa ya le comunicó que en caso de que así hubiese sido, Carmen hubiese sido expulsada inmediatamente como ya ha ocurrido en otras ediciones. La consultora de ventas también quiso agregar que Carmen tiene como estrategia ser una víctima: «A veces nos metemos tanto en ese papel que no hacemos autocrítica. Hay que reconocer los errores, pedir perdón y ponerte por encima del problema, para que ese problema no te coma aquí», dijo la sevillana antes de que el presentador de ‘Secret Story’ pudiese volver a hablar. Con la expulsión de Elena las peleas con su compañera desaparecerán, al menos hasta que ambas estén fuera y puedan enfrentarse con imágenes que demuestren todo.