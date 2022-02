La casa de los secretos está llena de sentimientos y es que desde el primer día que llegaron ya empezaron a crearse las carpetas de la edición. El lunes durante la emisión de ‘Secret Story’ pudimos ver cómo está afectando el amor al grupo que se compone de Alatzne, Rafa, Carmen y Álvaro. Si hace unas semanas veíamos como dos personas de este grupo se ilusionaban por otra, ahora vemos como la cordobesa siente celos de la vasca por su amistad y acercamiento con el conquense.

Aunque todavía no sabemos si entre ellos ha saltado la chispa, lo que sí está claro es que Álvaro está “enamorado” de Carmen, así lo ha hecho saber él. Algunos como Carlos, Brenda y Cora ya conocían esta información, sin embargo, el de Albacete no se ha atrevido a decírselo a ella. La estudiante de Matemáticas ha atado hilos y ha acabado dándose cuenta. Primero empezó con que Rafa quería que se salvase la vasca por su acercamiento con ella desde el principio y su unión en la actualidad, de hecho, muchos son los que piensan que podrían llegar a tener algo en el programa de Telecinco.

¡BOMBAZO! Carmen (@carmen_nadales_) y Rafa (@Rafamartinezala) han descubierto que Álvaro está enamorado de Carmen y así han reaccionado 💥💣 ¿Qué os parece? https://t.co/sqqt0LDWGy #Secret31E pic.twitter.com/6PI9eXITmG — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 31, 2022

La cordobesa se vio como segundo plato de los que son sus amigos ahí dentro, pero quien realmente sintió esa sensación fue Álvaro que no fue nombrado en ningún momento por ellos, aunque es cierto que él no está nominado. No obstante, esto le hizo sentirse mal y se alejó para estar solo en la habitación hasta que Carmen acudió donde él para preguntarle qué le ocurría. Fue ahí cuando Álvaro hizo su posicionamiento a favor de ella y le confesó que no quería perderla dentro de la casa de los secretos: “Por encima de mí”.

En ese momento ella se da cuenta de los sentimientos de Álvaro y acude donde Rafa para contárselo. «Tía, se está enamorando de ti», le dice este. «A ver, ‘enamorando’ es una palabra muy fuerte, se estará ilusionando», le replicó Carmen. «Bueno, pues nada. Yo con Alatzne y tú… Claro, tía, te pones a ver la serie los dos… Había que veros. Tú apoyada en él», le dijo el fontanero haciendo referencia al visionado del preestreno de ‘Entrevías’, la nueva serie de Telecinco. «Eso también me lo dijo: ‘Me hizo mucha ilusión que te apoyases en mi hombro’», comentó Carmen a la vez que desembocaba en la risa de ambos. Todavía no se conoce nada más de la relación de este grupo, pero Alatzne y Rafa ponen en duda los sentimientos que Álvaro manifiesta sentir en ‘Secret Story’.