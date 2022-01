Telecinco emitió ‘Secret Story: La noche de los secretos’ el pasado domingo 23 de enero. Además de realizar las pruebas correspondientes y los procesos de salvación, también ha habido tiempo para confesiones. Una de las que más ha llamado la atención es la de Álvaro, quien ha llorado en el cubo por su compañera Carmen sin que nadie lo supiese. En el poco tiempo que llevan dentro ya siente algo por la de Badajoz, pero su amigo Rafa también le ha confirmado sus sentimientos hacia ella.

Carmen no sabe nada de lo del primero y tampoco ha avanzado con Rafa, pero entre ambos se nota la tensión y el resto de las concursantes ve la posibilidad de que suceda algo más entre ellos con el tiempo. Álvaro sin decir nada de lo que piensa él, lo está afrontando solo y a la vez que aconseja a su amigo.

Las bonitas palabras con las que Álvaro habla sobre Carmen 😍 #SecretNoche2 pic.twitter.com/M4Hn1BIqFX — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 23, 2022

Todo comenzó cuando el de Soto del Real tomó la decisión de dormir en el sofá por no molestar con sus ronquidos al resto de participantes y, en especial, a Carmen. «Es la persona que más quiero en la casa, no quiero verla sufrir y ya está. Siento impotencia. ¿Por qué siempre me tiene que pasar algo a mí? Lo asumo», ha confesado entre lágrimas. «A Carmen la veo una chica inefable, no me salen las palabras. Lo tiene todo… Es buena persona, tiene un corazón enorme, sé que se preocupa por mí, me gusta cómo me mira y sonríe… Me transmite energía positiva, siempre que esté ella me va a reconfortar y ya está”, soltó el concursante que no podía evitar emocionarse.

Álvaro está un poco agobiado en la casa y, aunque él mismo se considera un jugador, no está en el mejor momento. «No tengo complejo con mi peso, pero aquí me siento un payaso. El grupo no me toma en serio, ni como rival, ni concursante», ha dicho muy dolido. La presentadora Toñi Moreno ha contestado a estas palabras en plató: «¿Puede ser más bonito este señor?». ¿Qué ocurrirá con Carmen y Rafa en la casa de los secretos? ¿Álvaro será capaz de confesar sus sentimientos?