La final de ‘Secret Story’ está acercándose y su ganador está a punto de conocerse. Los concursantes ya están pensando en cómo será su vida una vez salgan fuera de Guadalix de la Sierra y Marta ya ha tenido una conversación con Adrián sobre su relación y lo que está por venir. Sin embargo, la respuesta del de Calatayud no ha sido de agrado para ella.

La pareja vive momentos de altibajos, pero casi siempre por las dudas que pueda tener él. Una de las últimas conversaciones que tuvieron se hizo viral en las redes sociales, puesto que Adrián le dio “calabazas” a Marta. Esto ha hecho que las críticas hacia él no tarden en llegar, además hace poco le negó una hora sin cámaras. «Voy a querer estar solo, que me conozco», ha admitido Adrián de la primera noche que vivan tras salir de allí, dejando así claro que pedirá una habitación individual.

No obstante, el graduado en Educación Primaria ha especificado que por lo menos la primera noche. La de Teruel se ha quedado boquiabierta, pero después ha escuchado las razones que su “novio” le ha dado. El zaragozano le ha explicado que querría ver a sus padres y a sus amigos a solas, además de mirar su móvil. «Que igual a la hora ya lo he hecho todo y me voy contigo», añadió al final para tranquilizar a Marta.

La trabajadora social no ha entendido la reacción de él, pero ha tenido que aceptar que él quiere desconectar de ella nada más salir para pensar bien las cosas. Marta no ha dejado de darle vueltas a las cosas, debido a que empieza a sentir que sus sentimientos son más fuertes que lo de Adrián y esto le ha hecho ponerse en alerta porque podría pasarlo bastante mal al salir y no encontrarse con la situación que ella deseaba.