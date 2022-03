Esta segunda edición de ‘Secret Story’ no está dejando indiferente a nadie. Tras la expulsión disciplinaria de Carmen el pasado domingo, hemos sido partícipes de una cuestión que ha sorprendido a la audiencia del reality. Y es que observamos cómo, después de ocho semanas de concurso, Adrián y Marta han comenzado una peculiar historia de amor.

Tras ese primer beso que se dieron por casualidad, los concursantes de ‘Secret Story’ comparten cama, se abrazan y se besan de manera constante. Es más, protagonizan diversas conversaciones de lo más profundas. Una situación que les apasiona pero que, al mismo tiempo, les “caga”.

Adrián quiso entrar en El Cubo para sincerarse: “Aparte de gustarme físicamente hay cosas de su personalidad que me atraen muchísimo. Entonces ya no lo ves como algo sexual, sino que te puedes enganchar de esa persona como algo sentimental, y eso es lo que me da miedo”. Más tarde, el concursante quiso hablar de este asunto con Marta.

Adrián, a Marta: «El problema no es el beso, es que se genere sentimiento de amor, amor. Y eso me caga» #SecretNoche8 pic.twitter.com/XdJgesPilQ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 7, 2022

“El problema no es el beso, el problema es que se genere sentimiento de amor, amor. Y eso me caga muchísimo”, reconoció Adrián. Ella, a priori, no siente ningún tipo de miedo, a pesar de que él haya reconocido que no quiere tener una relación sentimental y que, además, mantiene relaciones sexuales esporádicas con su compañera de piso.

Marta, en ese caso, sí que reconoce que “me da cosa que se me vayan a mí los sentimientos de las manos”. Estos pensamientos vienen acompañados de los diversos ataques por algunos de sus compañeros de ‘Secret Story’, que piensan que su relación es un montaje por pura conveniencia.

Ante estas palabras, Adrián ha querido mostrarse muy claro con Marta: “Si hubiese querido hacer la estrategia de la parejita me habría liado la segunda semana, no la octava”. Por si fuera poco, el concursante quiso ir más allá: “Te he besado porque ha sido el chispazo que necesitaba para estallar, porque estos días hemos tenido situaciones que, al final, me hacían pensar ‘no lo des’”. ¿Cómo continuará su relación dentro de La Casa de los Secretos?